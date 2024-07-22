MUJI無印良品太古廣場20,000呎巨店開幕！環保主題設MUJI CYCLE回收箱、給水站鼓勵自攜水出街！指定日期買滿額送手提風扇+刻字服務

無印良品近年有不少新搞作，繼皇室堡旗艦店開幕、利舞臺店大改造主打服裝外，最近太古廣場店又有變動！原本的店遷至在太古廣場總面積近20,000平方呎的更大舖位，地方更寬敞，貨品選擇更多！新店更加以「環保理念及可重用素材」為店舖設計主題，感覺更自然舒適。如果你是無印粉絲，就要即睇新店商品、設施同開幕限定優惠喇！

MUJI新店內一如既往提供男女服飾、MUJI Labo、MUJI Green、MUJI CYCLE、MUJI to GO旅行用品、傢俱、生活用品、個人護理及食品等等；除此之外，更增設童裝服飾專區，選擇加多！

MUJI Labo服飾（圖片來源：MUJI）

兒童服飾（圖片來源：MUJI）

為了呼應環保概念，無印良品太古廣場店增設了資源再生回收箱「MUJI CYCLE」。只要將清理乾淨的可循環再造物料（例如是紙張、塑膠、鋁罐、玻璃及衣物）帶到店舖，就可以放入MUJI內相對應的回收箱。這些可循環再造物料就會經過二次處理後再製成生活用品，減少浪費資源！

詳細回收物品範疇可瀏覽「MUJI CYCLE」（圖片來源：MUJI）

另外，新店內亦都設有「給水站」，提供免費飲用水，顧客只要自備水樽就可以即時補充水份，炎炎夏日最啱！店內亦都有多款水樽可以選購，鼓勵大家由小習慣開始，隨身自備水樽，減少使用即棄膠樽。

「給水站」（圖片來源：MUJI）

開幕限定優惠：滿物滿額送USB充電式手提風扇 + 刻字服務

（圖片來源：MUJI）

新店開幕，少不了限定購物優惠，由7月19至24日期間，只要在無印良品太古廣場店購物淨值滿$500或以上，即可獲贈限定USB充電式手提風扇連刻字服務 1次！每日限量100個，數量有限，送完即止！

MUJI無印良品

地址︰金鐘太古廣場1樓100號舖

電話︰3973 8370

開放時間︰星期一至日 11:00–21:30