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31/07/2024

MUJI｜日本無印良品討論度極高！6大日用品+食品推介︰香港買到米糠成分導入美容液！新出真空保冷杯、刷牙漱口牙膏片、自製鬆軟班戟粉

#牙膏片 #班戟 #食品 #導入美容液 #班戟粉 #保冷杯 #日本無印良品 #Shopping #MUJI #無印良品 #日用品
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Text: Louise Yuen

　　MUJI 無印良品的出品向來都是高顏值、超實用兼性價比高，不少人也因而成為忠實粉絲，更會在社交平台出 post 介紹用過的店中好物，實行公諸同好。日本 MUJI 最近又整理了討論度最高的好物推薦，今 round 以日用品及個人護理產品為主，部分更能在香港店入手！

 

日本MUJI好物推薦｜逾65%米糠發酵液！人氣導入美容液保濕力強

 

　　今年 4 月推出的發酵導入美容液，以天然成分製成的濃郁導入精華液。當中包含超過 65% 米糠發酵液，加強保濕力，有助肌膚緊緻滋潤。官方建議，發酵導入美容液可於乳液或爽膚水之前使用，令肌膚光滑的同時，亦讓保濕成分更容易滲透到角質層。用過的人都讚，洗臉後立即使用，令乳液更容易滲透，甚至有助改善本來的乾燥皮膚。這枝導入美容液在香港都買到！

 

 

發酵導入美容液 50ML

價錢︰$138

網址︰https://onlineshop.muji.com.hk/products/4550583451295

 

下一頁︰加雞蛋牛奶即可！簡單自製鬆軟班戟

 

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