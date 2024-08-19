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19/08/2024

消委會平板電腦大比拼！Apple邊3款iPad獲5星評分？三星Galaxy Tab屏幕質素好邊方面麻麻？睇埋小米、榮耀機點評

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Text: Louise Yuen

　　平板電腦是不少人的生活必需品，就算不打開電腦也能輕鬆網購、規劃旅行行程、觀看影片及電子書等。消委會最近公開 11 款經國際消費者研究及試驗組織（ICRT）評測、本地有售的平板電腦最新評優劣位。當中 Apple Paid 的 3 款型號整體表現非常優異，獲 5 星評分，部分型號則在速度效能、屏幕質素或電池表現略為遜色。

 

消委會平板電腦｜Apple iPad Pro 11"

 

　　Apple iPad Pro 11" 不論在速度效能、屏幕質素、電池表現至使用方便程度，都獲得 5 星滿分。尤其是屏幕質素，在不同環境、角度下觀看屏幕，顯示的影像依然清晰鮮明及對比度高，而且用作電子書時也表現優異，文字顯示非常清晰，對比度高。加上機身纖薄，厚度只有 7.3 毫米，重量只有 444 克，方便攜帶。

 

 

Apple iPad Pro 11"

售價︰約 $7,999 起（Wi-Fi）、$9,599 起（Wi-Fi + 5G）

總評︰★★★★★

 

下一頁︰消委會平板電腦評測！Apple iPad邊部 獲 5 星評分？

 

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