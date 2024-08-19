消委會實測抽油煙機！邊款最抽得？$4,980煤氣自家品牌Mia Cucina媲美過萬元西門子同獲4.5高分！拉趟式vs煙囪式點揀？即睇詳細評分

在廚房蒸、炒、煮、炸，烹調美食佳餚，一部「抽得」的抽油煙機絕對是好幫手，可助保持廚房空氣清新！消委會測試市面14款抽油煙機，包括近年流行的拉趟式和煙囪式設計。有9部抽油煙能力較強，以2款拉趟式設計表現最佳，而抽蒸氣方面，煙囪式表現普遍較佳。獲是次測試最高評分（4.5分）的兩款樣本「西門子」和「Mia Cucina」，分別售$10,300和$4,980，反映平貴都有好選擇！

消委會測試涵蓋14款樣本，包括5款拉趟式樣本和9款煙囪式樣本，拉趟式樣本的機身闊度約60厘米，售價由$2,798至$18,000，相差逾6倍；而煙囪式樣本分別闊約70至75厘米及90厘米，前者售價從$5,140至$5,980，後者為$4,680至$14,800。測試比較各樣本的排氣量、風扇轉速、抽油煙、氣味及蒸氣能力、能源效率等。

（消委會圖片）

西門子、Miele抽油煙出色 德國寶、樂信牌等抽蒸氣較佳

在挑選抽油煙機時，大部分消費者都會著重產品抽油煙、氣味及蒸氣效能。抽油煙方面，消委會進行兩次模擬烹調，一次參考國際標準IEC 61591，一次模擬中式烹調添加大量食油煮食，綜合兩次結果得出抽油煙能力。大部分樣本抽油煙能力不錯，全部拉趟式及4款煙囪式樣本（包括「惠而浦」、「TGC」、「金雅典」及「伊萊克斯」）的抽油煙能力出色，獲4分或以上，當中以「西門子」和「Miele」2款拉趟式樣本表現最佳，獲4.5分。

西門子 LI67SA5321B

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Mia Cucina MY60

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抽蒸氣方面，整體而言煙囪式較拉趟式表現較佳，當中以「德國寶」、「伊萊克斯」和「樂信牌」評分最高，獲4.5分；而「西門子」和「Mia Cucina」雖然抽油煙和氣味的能力不俗，但降低房間相對濕度的速度較慢，只得3.5分。至於抽氣味能力，各樣本均表現理想。

機身愈闊平均排氣量愈高

在選購抽油煙機時，消費者或會參考廠商聲稱的排氣量和風扇轉速，比較不同產品。但不同廠商所用的量度標準和單位或不同，如有廠商回覆消委會指是按歐洲EN標準，有些是採用日本JIS標準，因此消費者不宜只憑廠商聲稱直接比較不同型號。

作為統一的比較測試，消委會參考IEC國際標準，量度各樣本在不同風速檔下的排氣量。結果發現，機身闊約90厘米的煙囪式組別，在各風速檔下的平均排氣量都較其他兩個組別高；當風速設定在最高風速檔時，「樂聲牌」和「富士皇」的排氣量較高，分別為每小時1029立方米和1034立方米；而在機身闊70至75厘米的煙囪式樣本，以「德國寶」的排氣量較高，每小時達805立方米；拉趟式樣本排氣較高的樣本為「飛歌」，每小時584立方米。

風扇轉速方面，在最高風速檔時，各樣本量得每分鐘781轉至2522轉，以最高轉速為基準，最多相差近70%，轉速最快與最慢的樣本都來自機身闊90厘米的煙囪式樣本，風扇轉速參差。不過消委會亦指，由於測試所採用的量度方法或電壓可能與廠商測試環境不同，數值不宜作直接比較。

排氣量或風扇轉速 未必與抽油煙能力成正比

同一部抽油煙機排氣量愈高，抽吸能力一般亦愈強，但將各樣本互相比較，發現一些樣本的排氣量或風扇轉速較快，但抽吸能力卻較其他樣本遜色；相反，有些樣本即使排氣量或風扇轉速較慢，抽吸能力卻較高。例如機身闊約90厘米的煙囪式樣本「富士皇」，最高風速檔所量得的排氣量為樣本中最高的每小時1,034立方米，但抽油煙能力只有3.5分；相反，「西門子」在最高風速檔所量得的排氣量僅每小時388立方米，為所屬組別最低，但抽油煙能力最強，獲4.5分。

排氣量除了受產品的設計影響，安裝方法、位置都有關係。消委會指，在安裝時如果可縮短排氣喉、減少彎位，可達致較高的排氣量，減少阻力。另外，排氣喉出口亦要避免當風位置，否則排氣量或進一步下降。