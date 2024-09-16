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16/09/2024

消委會耳機2024 | 實測45款無線藍牙耳機！1品牌音色最好唯一獲5星！邊款降噪最差？如何延長使用時間？這款$799無線耳機媲美$2,299 Bose！兩款頭戴式同分價錢差9倍！即睇詳細評分+價錢

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Text: Jonathan

　　近年無線藍牙耳機慢慢淘汰傳統有線耳機，除了沒有接線無拘無束之餘，部分型號更有主動降噪功能，可有效地濾去噪音，即使在街上都可好好地享受音樂。無線藍牙耳機款式多樣，消委會測試市面上45款無線藍牙耳機，包括Sony、JBL、BOSE、Jabra、Sennheiser等多個品牌，當中僅Sony一款耳機獲總評最高5星。另外產品間的價錢差距顯著，最多可相差近18倍，大部分獲4星以上的樣本售價逾1,000元，僅一款4.5星樣本毋須800元，性價比最高！

 

　　是次測試的樣本售價從$299至$5,480，包括25款真無線、18款頭戴式和2款頸掛式，當中有7成樣本配備主動式降噪功能，透過內置收音咪收集環境噪音，並作出相應調節及抵消噪音。耳機測試包括音響質素、音效加強設計、電池表現、舒適度及綜合表現等。45款樣本中，真無線和頭戴式耳機整體表現較好，其中「Sony WF-1000XM5」（$2,490）獲總評最高5星，而8款獲4星以上的真無線樣本中，最便宜的「soundcore Liberty 4 NC」（$799）表現媲美同獲4.5星的「Bose QuietComfort Ultra Earbuds」（$2,299）；而頭戴式樣本中，同獲4星的「Sony WH-CH520」（$599）與「Bowers & Wilkins Px8」（$5,480），售價相差9倍！

 

Sony WF-1000XM5（$2,490）獲總評最高5星（網上圖片）

 

soundcore Liberty 4 NC（$799）性價比最高！（網上圖片）

 

下一頁：繼續睇消委會測試耳機！邊款音色最好？降噪、電池表現最佳？

 

 

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