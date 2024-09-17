消委會報告｜30款陶瓷餐具重金屬鉛、鎘測試！3成半樣本常溫下釋出鉛？$12蚊Daiso杯高分過$310英國製造骨瓷杯！即睇24款陶瓷餐具滿分之選

很多人家中都會使用陶瓷餐具，造型美觀外，仲耐高溫、易於清洗。但曾在美國有個案指，有消費者因長期使用劣質陶瓷餐具而導致鉛中毒。所以今次消委會測試了15款陶瓷杯和15款陶瓷碗的鉛、鎘釋出量及安全情況。

今次消委會測試15款陶瓷杯及15款陶瓷碗樣本，陶瓷杯售價由$10至$310不等，當中4款是微波爐適用的；而陶瓷碗售價由$11至$140不等，當中9款標示微波爐適用的。30款陶瓷餐具包括：

一般杯類

1. 花凜 Bloom 美濃燒櫻花杯 （粉） ／ 美濃焼やよい花 湯 吞（ピンク） 15000 （價錢：$128）

2. Maxwell williams TEAS & C'S REGENCY Straight Mug 380ml （HV0495） （價錢：$115）

3. 陶瓷茶杯 8x8 厘米（有田燒） Tea Cup （Arita）（0561226） （價錢：$39）

4. 佳煌 二號有柄鑽石口杯 （A-136） （價錢：$10）

5. 醴陵瓷 ／ 杯 （價錢：$40）

6. Daiso Mug -Navy Pattern- （價錢：$12）

7. 17安士色釉水杯 （947-2074） （價錢：$18）

8. 陶瓷耳杯 Reactive Mug （價錢：$16）

9. Miniso 迪士尼水果杯系列異形陶瓷杯 （草莓熊） （價錢：$49）

10. repeat repeat Contemporary Bone China Menagerie （價錢：$168）

11. Dunoon Fine Bone China Cosmos A Design by Caroline Dadd （P08H01） （價錢：$310）

杯類 - 標示微波爐適用的樣本

12. Daiso 間取牡丹 特大湯吞 Matoribotan Large Cup （KDT-20-P12 F066） （價錢：$25）

13. 小芽花Mebae日本製200ml白瓷茶杯（小芽花） 7.5 x 8cm 200ml Tea Cup （Mebae） （MU-5162） （價錢：$59）

14. 小號四方杯 Venus Porcelain （224-301） （價錢：$21）

15. DYNASTY Fine Bone China 優質骨瓷 經典玫瑰-鼎鴻 奶杯 DYNASTY 2222032 Mug （3104-94） （價錢：$69）

圖片來源：消委會

圖片來源：消委會

圖片來源：消委會

一般碗類

16. Francfranc 美濃燒 大碗 Mino Large Bowl Shinogi RD （價錢：$140）

17. 瓷器碗 （日本波佐見燒） Porcelain Bowl （Japan Hasami yaki） （CJNN-663775115） （價錢：$59）

18. 染錦濃梅 楕円小鉢 （CJSK-31149） （價錢：$29）

19. 本瓷藍花4.5吋中式飯碗 （CH3269-4.5） （價錢：$12）

20. 陳設瓷器 - 合興隆瓷莊 Porcelain Ware - Hop Hing Lung （價錢：$50）

21. iCi LA VIE 骨瓷 NT19123-4.5" 飯碗 （價錢：$45）

圖片來源：消委會

碗類 - 標示微波爐適用的樣本

22. COVERED BOWL-AS 13.5 X H5 （0563217） （價錢：$59）

23. 日本製輕量飯碗（富士山沖浪／藍） 12.3 x 6.6cm Rice Bowl （Fuji Wave／Blue） （YG-240340） （價錢：$45）

24. 日本製飯碗 （綠色青蛙） 11.5 x 6cm Rice Bowl （Green Kero）（HK-4511） （價錢：$35）

25. 日本製飯碗（紅色／櫻花） 11.5 x 6.5cm Rice Bowl （Sakura／ Red） （HK-240328） （價錢：$38）

26. 日本製碗 （藍綠底白梅花） 15 x 6.5cm Tayo Bowl （Green Blue Plum） （MT-221124） （價錢：$59）

27. 白玉瓷 （公雞圖案） （價錢：$28）

28. 多用丼 （價錢：$46）

29. 松昌 釉中彩骨質瓷4.6"簡美碗 （秋日詩語•橘紅色） （價錢：$11）

30. Cheng's 5.5"保鮮密封湯杯 （價錢：$33）

圖片來源：消委會

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