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12/11/2024

啟德SOGO店11.15開幕！480國際品牌、11大樓層點分佈？限定3天名牌低至2折 點拎$25餐飲優惠禮券？11月中開SOU SOU及燦子期間限定店

#啟德SOGO #著數優惠 #崇光百貨 #TheTwins雙子匯 #期間限定店 #百貨公司 #Shopping #啟德 #新開幕
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Text: Eunice Chow Photo: 崇光百貨

　　崇光百貨啟德店將於11月15日開幕，新店將進駐九龍東全新地標The Twins雙子匯1期，大家又多個Shopping好去處！為慶祝新店開業，開幕起至12月1日舉行「啟德祭」，名牌化妝及護膚品、時尚服飾及家品電器低至2折！日本京都的時尚品牌SOU．SOU、人氣貼圖角色燦子期間限定店將於11月中進駐，大家打卡之餘亦可買全新限定商品！即睇啟德SOGO 店樓層分佈及開幕優惠！

 

 

　　啟德雙子匯1期匯聚超過480個國際及本地時裝、美容、家居用品以及餐飲美食品牌，包括B1及地面的美妝、美容服務共超過110個美妝品牌，包括CHANEL、DIOR、Giorgio Armani、YSL、Shisedo、Cle de Peau、La Mer等。地面及1樓的國際精品、珠寶首飾品牌，包括Coach、Longchamp、Kate Spade、agnès b、 Onitsuka Tiger、Atsuro Tayama、Polo Ralph Lauren及Tory Burch等。

 

 

　　2樓為女士服裝及首飾、內衣樓層；3樓是商務服裝、高爾夫球服飾、男士內衣、鞋履主題樓層；4樓則主打潮流服飾、配飾及鞋履；5樓的運動服飾樓層將有美國戶外服飾品牌CHUMS的香港首間百貨專櫃。

 

下一頁：崇光啟德店更多詳情

 

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