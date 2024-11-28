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28/11/2024

UNIQLO太古新店11.29開幕！香港首間UNIQLO COFFEE 咖啡$30起 新設KIDS LIBRARY專區、改造修補衣物服務$20起 有咩獨家限定商品、購物優惠？

#FoodNews #太古城中心 #ANYAHINDMARCH #著數優惠 #Shopping #UNIQLOCOFFEE #咖啡 #Uniqlo
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Text: Eunice Chow Photo: Eunice Chow

　　UNIQLO太古新店11月29日於太古城中心開幕，是全港第二大分店，兩層總面積近 25,000 平方呎，更有首次引進香港的 UNIQLO COFFEE 及KIDS LIBRARY兒童專區！11月29日至12月12日，凡單次購物滿$500，可以$1換購太古限定手提袋，數量有限，額滿即止。

 

全港首間UNIQLO COFFEE咖啡$30起

 

　　一踏入UNIQLO太古新店正門，即見全港首間UNIQLO COFFEE，白色與木色調的設計感覺舒服，咖啡$30-$35價錢合理，另有售朱古力、果汁和銀座WEST曲奇及小蛋糕！咖啡售賣處附近更有休閒空間，放便大家等取咖啡或閒坐休息一下。

 

香港首間UNIQLO COFFEE。

 

咖啡$30起冷熱同價，另有朱古力及果汁選擇。

 

銀座WEST曲奇及小蛋糕各$15。

 

　　新店零售區亦以木色調設計，統一和諧，最注目是人氣新品全新ANYA HINDMARCH系列，貨品好齊全。

 

人氣新品全新ANYA HINDMARCH系列。

 

人氣新品全新ANYA HINDMARCH系列。

 

 

更多UNIQLO太古新店特色

 

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