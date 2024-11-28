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28/11/2024

戶外用品開倉︱The Overlander 開倉日低至三折Mont-bell T恤$195起 尖沙咀名牌開倉Timberland全場四折、行李箱最平$199 即睇日期及地點

#開倉 #旅行 #Shopping #尖沙咀 #戶外用品 #著數優惠 #特價
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Text: Eunice Chow Photo: The Overlander、海港城展銷集 Harbour City Bazaar fb

　　今個星期五係Black Friday網上勁多購物優惠，但本周的開倉活動同樣精彩，尤其喜歡戶外活動的你，必要留意期間限定的The Overlander開倉日低至三折，快乾T恤、防風雨外套、行山鞋、羽絨及露營裝備都有優惠。尖沙咀海港城展銷集 Harbour City Bazaar 則有Timberland全場四折，更有山系Black Diamond及多款行李箱及旅行用品特價發售！

 

1. The Overlander開倉日低至三折

 

　　The Overlander野外用品開倉日低至三折！品牌即日至11月30日於葵涌進行開倉清貨，大量產品包括快乾T恤、防風雨外套、行山鞋、羽絨及背囊等，如Mont-bell、salomon T恤$195起、多款salomon行山鞋、Outdoor Reseach防晒帽具等等。喜歡露營的朋友必要留意帳篷、露營裝備、煮食用品等產品。留意，場內設現金、八達通、VISA／MASTER付款（不設EPS或銀聯），開倉日不設購物積分及電子金額回贈。

 

 

The Overlander 開倉日

日期：11月28-30日

時間：星期四／五（11am -7pm），星期六（11am -3pm）

地址︰葵涌大連排道21-33號宏達工業中心10樓1010室（葵興地鐵站A出口）

詳情：https://bit.ly/OFWarehouse2024

 

2. 尖沙咀海港城名牌開倉—Timberland貨品全場四折

 

　　尖沙咀海港城展銷集 Harbour City Bazaar現舉行名牌戶外服飾用品及時裝開倉，Timberland貨品全場四折，有多款鞋履、外套、恤衫、T恤供選購，另外亦有多款Granite Gear、Wenger等背囊低至$158。

 

Timberland休閒鞋$479.6

 

Timberland高桶鞋履各$599.6

 

外套$679.6

 

衛衣$319.6

 

多款Granite Gear、Wenger等背囊低至$158。

 

多款Granite Gear、Wenger背囊低至$158

 

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