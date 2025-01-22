麥當勞樂園水晶麻雀套裝限量發售 | 1月23日App訂購$988送$100美食禮券

好靚呀！香港麥當勞將於明日（1月23日）上午11時起推出「麥當勞樂園人物水晶麻雀套裝」，超限量1,850套！麥當勞App用戶可經麥當勞App進入指定網站以$988訂購，官方明言絕不加推，套裝更包括5張$20麥當勞®美食禮券（總值$100），粉絲必搶！

50週年主題限定、超限量的「麥當勞樂園人物水晶麻雀套裝」以印有不同麥當勞樂園人物肖像的仿皮紅色百寶箱盛載，漢堡神偷、小飛飛、滑嘟嘟以及薯條脆卜卜笑容滿載，祝願大家招財進寶！

全副144隻水晶麻雀均刻上經典麥當勞樂園人物，隨時隨地陪伴大家玩樂，重現昔日走進麥當勞餐廳，看到麥當勞樂園人物向您打招呼的快樂回憶。





「一筒」印上圓碌碌、深受小朋友歡迎的奶昔愛好者滑嘟嘟圖案；「一索」以最喜愛與大家打招呼、最愛麥當勞早餐的小飛飛為主角；最喜愛食漢堡飽的漢堡神偷亦於「一萬」驚喜現身，希望大家新一年麥麥有食神；「花牌」、「番子」等刻字則加上其他麥當勞樂園人物，如薯條脆卜卜、巨無霸警長和芝士漢堡市長等，充滿童年回憶！

「麥當勞樂園人物水晶麻雀套裝」附有多款精美配件，包括代表麻雀套裝號碼的專屬金卡、分別對應滑嘟嘟、小飛飛和漢堡神偷所屬顏色的麥當勞標誌骰子及牌尺，以及風莊。這款香港麥當勞50週年限定套裝為大家重現經典回憶，極具紀念價值，限量1,850套發售，先到先得，售完即止，絕不加推！

「麥當勞樂園人物水晶麻雀套裝」附有多款精美配件，包括代表麻雀套裝號碼的專屬金卡、分別對應滑嘟嘟、小飛飛和漢堡神偷所屬顏色的麥當勞標誌骰子及牌尺，以及風莊。

麥當勞樂園人物水晶麻雀套裝訂購方法

明日（1月23日）上午11時起，顧客可經麥當勞App進入指定網站以$988訂購「麥當勞樂園人物水晶麻雀套裝」一副（標準價$1,888），套裝更包括5張$20麥當勞®美食禮券（總值$100），讓大家可同步以麥當勞禮券選購心水麥當勞美食！

顧客訂購時需輸入已登記麥當勞App會員的電郵地址及選取取貨餐廳，每位會員最多可訂購1套。成功訂購的用戶會收到電郵確認，並須於訂購後7日內到已選取之指定餐廳取貨。套裝數量超有限，先到先得，售完即止。