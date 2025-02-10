著數優惠｜將軍澳MUJI東港城店結業優惠—額外9折驚喜折扣，@cosme STORE閉店大特賣—日本美妝品8折優惠

購物著數優惠！將軍澳無印良品東港城店將於3月9日結束營業，店內選購服飾、家居用品及食品，可享額外9折優惠。同一商場的@cosme STORE分店亦於2月23日結業，現舉行閉店割引優惠，購物淨滿$300享全單8折優惠。各位將軍澳街坊把握最後機會了！

將軍澳無印良品東港城店將於3月9日結束營業，即日至3月9日期間，凡於無印良品東港城店選購服飾、家居用品及食品，可享額外9折優惠。記者上星期直撃分店有不少街坊選購產品，家居收納品、食品及服飾最受歡迎，尤其部分新價格商品及特價貨都有額外九折，幾抵買！

女裝有機棉牛仔褲特價$158（額外九折 $142.2）

撥水加工軟身手 40L旅行箱$680（$612）

羊毛頸巾$88（額外九折 $79.2）

趁結業額外九折優惠，個人推介買家品、收納用品實用強，再生聚酯棉薄被額外九折 $142.2起，而情人節將近一系列主題朱古力好受歡迎。雖然無印良品東港城店結業，但將軍澳新都城3月將有品牌新店進駐，對將軍澳街坊來說是個好消息！

收納籃（中）$58（額外九折 $52.2）

再生聚酯棉薄被 $158起（額外九折 $142.2起）

膝上桌 $358（額外九折 $322.2）

網絡大推即棄式除水垢清潔布 $18（額外九折 $16.2）

零食、朱古力及糖果等都有額外九折。

法式芝士薯片 $32（額外9 折 $28.8）

士多啤梨乳酪朱古力$32（額外9 折$28.8）

無印良品東港城店

營業時間︰11:00 – 21:30

地址︰將軍澳重華路8號東港城1樓197-198店

電話︰3971 3270

同場@cosme STORE閉店8折優惠

同位於將軍澳東港城，@cosme STORE分店將在2月23日結業，現舉行閉店割引優惠，即日至2月23日購物淨滿$300，享全單8折優惠（優惠不適用於指定品牌）。當日所見，店內大部分妝物已清架，如果打算專程跨區前往掃貨的朋友要留意了。

@cosme STORE東港城

地址：將軍澳東港城1樓111號舖

電話：（852）3705 5096

營業時間: 上午10時 - 晚上9:30時