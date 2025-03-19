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19/03/2025

消委會︱37款妝前底霜逾半含可干擾內分泌︰雪花秀及SHISEIDO上榜 ，三款最安全名單

#內分泌 #消委會 #化妝 #防曬 #妝前底霜 #Shopping #精明消費 #癌症
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Text: Eunice Chow Photo: 消委會、相關品牌

　　妝前底霜是化妝步驟中重要一環，但要小心成分可能致敏甚至致癌！消委會近日於市面搜集了37款妝前底霜產品，評估有否標示可能干擾內分泌的成分，發現有8成半具防曬功效樣本，含潛在內分泌干擾物，當日亦有三款產品不含干擾內分泌的成分，大家可留意！如你對香料容易過敏或屬於乾性肌，亦可留意消委會今次測試樣本結果，慎重購買適合的產品！

 

 

逾 7 成具防曬妝前底霜含 EHMC

 

　　消委會檢視的37款妝前底霜當中20款防曬底霜，有有8成半（17款）顯示含有3種可能干擾內分泌的防曬成分，包括：甲氧基肉桂酸乙基己酯（EHMC）、胡莫柳酯（homosalate）及奥克立林（octocrylene），只有3款沒有添加是次研究關注的防曬成分。

 

GUERLAIN嬌蘭 賦活護膚妝前底霜 PARURE Gold Skin Correction & Protection SPF50+ PA+++ $590

 

HOURGLASS 礦物質妝前乳 SPF15 VEIL MINERAL PRIMER SPF15 $740

 

MAC LIGHTFUL C+光透養膚防曬底霜 LIGHTFUL C+ Coral Grass Tinted Primer SPF 45 PA++++ $390

 

　　20款 具防曬 聲稱的妝前底霜樣本中，15款顯示含有EHMC這種防曬成分。另外，clé de peau 粧前乳霜 (光采柔滑) CORRECTING CREAM VEIL SPF25 PA++  、NARS 原生光提亮妝前乳LIGHT REFLECTING TONE-UP VEIL SPF 27及SHISEIDO晶鑽環采珍珠光澤妝前乳霜 SPF30 PA++的EHMC這種防曬成分列於較後位置（第8位或之後）。

 

ÍPSA 透光調色底霜 SPF25 PA++的成分列表中佔較前位置（列於第6位或之前）。

 

clé de peau 粧前乳霜 (光采柔滑) CORRECTING CREAM VEIL SPF25 PA++  $500的EHMC這種防曬成分列於較後位置（第8位或之後）

 

香港常見購買的底 妝 產 品又如何呢？消委會測試的37款妝前底霜作研究樣本，每支售由$108至$995不等，價格差距很大。

 

當中20款標榜具SPF15至SPF50+的防曬效能，乳霜的顏色方面，15款為膚色、10款粉紅色、7款呈透明/半透明狀、3款白色或淡黃色，以及2款紫色。產品普遍說明不同顏色的色素，用於調整膚色及光澤度。

 

 

3 款說明含胡莫柳酯

 

　　胡莫柳酯（homosalate）是各地允許使用的防曬劑，CharlotteTilbury魔法面霜 SPF15 PA+CHARLOTTE'S MAGIC CREAM SPF15 PA+、LANEIGE 防曬調色底霜 SPF28 PA++和shu uemura unlimited 水潤隔離防曬底霜 SPF50+ PA+++標示含有胡莫柳酯這種防曬劑，而CharlotteTilbury產品相關成分佔較前列位置（佔第2位）。

 

CharlotteTilbury魔法面霜 SPF15 PA+CHARLOTTE'S MAGIC CREAM SPF15 PA+ $790 ，含胡莫柳酯。

 

含奥克立林產品產生光過敏情況

 

　　樣本中，CharlotteTilbury魔法面霜 SPF15 PA+、ELIXIR 膠原提亮妝前防曬底霜 DAY CARE REVOLUTIONTONE UP SPF50+ PA++++和shu uemura unlimited 水潤隔離防曬底霜 SPF50+ PA+++說明含有奥克立林這種防曬劑。如果以往曾經對非類固醇類消炎外用藥物酮洛芬（ketoprofen）出現光過敏（photoallergy）反應，相關人士亦有機會對奥克立林產生光過敏情況，應當特別留神，避免選用含奥克立林的化妝品及個人護理用品。

 

shu uemura unlimited 水潤隔離防曬底霜 SPF50+ PA+++ $400含奥克立林相關防曬劑。

 

　　另外，消委會發現有6款樣本含有防腐劑氯苯甘醚，該成分雖不會刺激皮膚、亦不屬致敏物質，但曾有病例在使用含該成分的粉底後，面部出現濕疹；另一病例則在塗抹含該成分的面霜後，面部持續地出現濕疹，更蔓延至頸部、上胸及上臂。

 

易香料過敏的人士底妝產品推介

 

　　37款妝前底霜中，21款樣本說明含有香料（parfum /fragrance）；16款則顯示含香料致敏物質；13款同時說明含有香料及香料致敏物質。其中以SHISEIDO晶鑽環采珍珠光澤妝前乳霜、雪花秀Sulwhasoo緻美無瑕粧前乳、LA MER 完美柔膚修護底霜和Thehistoryof Whoo天氣丹Cheongidan DoubleRadiant Base所列的香料致敏物質種類數量較多，由5種至7種不等，各位選購時可留意！

 

#16 SHISEIDO晶鑽環采珍珠光澤妝前乳霜 SPF30 PA++  $520，所列的香料致敏物質種類數量較多。

 

#18 雪花秀Sulwhasoo緻美無瑕粧前乳 SPF29 PA++ Perfecting Veil Base SPF29 PA++ $470，所列的香料致敏物質種類數量較多。

 

　　對香料容易過敏的人士係咪完全冇得揀？消委會指今次測試樣本中有13款產品，其成分表中沒有香料和香料致敏物質，較適合選用。

 

#1 ADDICTION 水潤調色防曬底霜SKIN PROTECTOR COLOR CONTROL SPF 40 PA+++  $265，其成分表中沒有香料和香料致敏物質。

 

#14 NARS 原生光提亮妝前乳LIGHT REFLECTING TONE-UP VEIL SPF 27 $400，適合對香料容易過敏的人士。

 

LAURAMERCIER極緻潤澤養膚底霜PURE CANVAS PRIMER Hydrating $370，適合對香料容易過敏的人士。

 

17 款樣本說明含酒精

 

　　如果你屬於乾性肌，皮膚不宜接觸含有乙醇（ethanol）、酒精（alcohol）、變性酒精（alcohol denat.）或異丙醇（isopropylalcohol）的產品，可能令皮膚出現乾燥或者出現刺激反應。消委會發現樣本中，17 款 產品的成分列以上表顯示以上成份。

 

＃5 ELIXIR 膠原提亮妝前防曬底霜 DAY CARE REVOLUTION TONE UP SPF50+ PA++++的成分列表顯示，相關成分排列於第2位，反映酒精在產品配方中佔較高比例。同時產品有「易燃（flammable）」的標籤更說明。

 

選購和使用小貼士

 

　　大家購買前，先了解個人皮膚特性，並按不同季節和氣候作適當選擇。購買時，可於手部較粗糙（如虎口）的範圍試用產品，觀察其遮蓋細紋的表現，效果是否持久。此外，在手腕內側範圍試用產品，留意產品會否引致痕癢，或令皮膚泛紅等不良反應。消費者宜 評估是否與慣常使用的護膚品和粉底配合，會否搓揉出細小碎屑。選用具防曬功能的妝前底霜，建議最少於外出15分鐘前塗抹使用，以確保產品的防曬成分可以充分發揮表現。

 

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