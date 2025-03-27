銅鑼灣時代廣場開倉低至1折！De’Longhi 滴漏咖啡機$598，HP桌上電腦低至4折

銅鑼灣時代廣場由即日（26日）至3月31日，舉行《生活用品及休閒服飾特賣》，現場有大量電腦、廚具、家電、小型家品、行李箱，皮革用品、美容用品、雨具、背囊、運動休閒服飾等等，應有盡有，貨品全部以特惠價出售。開倉品牌包括Yoho友和、HP電腦、BRAUN、DeLonghi、KENWOOD、CAMPO MARZIO、DELSEY、hellolulu、Aurora、speedo、arena、blueplace等，部分精選貨品更低至1折，要趁機會掃平貨。

時代廣場不時舉行平價展鎖會，今次主要以生活用品，以及休閒服飾為主題。生活用品，有不少下廚用具，甚至一些小家電器，De’Longhi 滴漏咖啡機 $598，而這個牌子還有多士機、電水煲等。此外，下廚用品還有很多，部分貨品只需 $499。

現今追求健康的社會，亦有不少美容、健康產品出售，包括有肩膊按摩器51折後，只需$359、女士至愛V臉電子儀器41折，$1288。

電腦迷要注意，HP舉行的 「電腦閃購日」，多款電腦及配件低至 3 折，部分型號低至$2,999！至於友和YOHO開倉展銷，價錢低至$99起！產品牌子有：Apple、Dyson、FOREO、IRIS OHYAMA、數碼產品、廚具及美容儀，全港門市及網店同步進行，更加開時代廣場現場掃貨。







還有多款精選優惠：

Yoho 精選家電、美容產品超優惠價 $99起，折扣低至22折

HP 精選桌上電腦會場價低至4折 | 多款HP手提電腦低至$2,999

De’Longhi 滴漏咖啡機 $598

CAMPO MARZIO 皮革系列1折起

Hellolulu精選袋款低至半價

Delsey LAGOS 3件行李箱套裝（21'+26'+30'）組合價 $1,880

Aurora 精選易開耐風短傘低至 $60

Blueplace 精選服飾低至半價，兩件再九折

Rookie 童裝Tee 均一價 $120，買三送一

Moonstar 日本進口月星童鞋低至半價

詳情可參閱官方Instagram：https://www.instagram.com/timessquarebazaar/

日期： 2025年3月26日至3月31日

時間： 11:00am –9:00pm

地點： 香港銅鑼灣時代廣場一座16樓