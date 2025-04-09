  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    流感高峰期
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
Shopping What’s On
影視娛樂Foodie What’s On玩樂 What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本師傅靈靈法產品速遞GP小貼士魅遊澳門
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 名店

09/04/2025

淘多多灣仔1.3萬平方呎旗艦店開業︰樓高四層首設傢俬部梳化$799、四人餐枱$688及電腦座椅$280起

#傢俬 #Shopping #Hot Deals #淘寶 #灣仔 #淘多多 #著數 #Home Idea
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Eunice Chow Photo: 淘多多fb 截圖

　　網購淘寶最怕中伏，尤其大型家具，貨不對辦恨錯難返。最近「淘多多」於灣仔開新店，面積超過 13,000平方呎，店內除了生活用品、家居用品、小型電器、食品、美容用品等，新店首設傢俬部，以人體工學梳化只售$799 為賣點！

 

 

　　淘多多灣仔新店位於灣仔莊士頓道，是首間樓高四層的香港區旗艦店，新店最大賣點是首設傢俬部！新店傢俬部家具款式應有盡有，包括餐桌、茶几、凳椅、電腦座椅、電視櫃、兒童床及衣櫃等，店舖亦可選購建材，另有專業安裝團隊，更提供全屋訂製家具的一站式服務。

 

大家可以親身摸家具，了解產品品質。

 

不同款式小茶几及木製床頭小櫃。

 

　　淘寶買傢俬最怕中伏，始終未見到實物都有擔心與理想中有落差，淘多多老闆陸先生於淘多多官方社交平台指，新店成立傢俬部亦是這個原因。他亦曾於網上購買傢俱，發現木板很薄，覺得貨不對辦，而現時店內的家具都是親自挑選回來及驗收，盡量做到質量有保證。價格都幾貼地，如人體工學梳化$799、木製矮電視櫃 $999、木製床頭小櫃$350、戶外木座椅$380、電腦座椅$280起、化妝椅 $450、膠凳$58、四人餐枱$688及餐椅$280等。

 

你可以親身試坐各款電腦座椅及化妝椅 各$450

 

餐桌有不同款式及大小選擇。

 

　　除了傢俬部，店舖亦有售手機配件、家庭用品、電子產品、五金用品、戶外用品及文具等，最平十元八塊有交易！

 

 

淘多多灣仔分店

地點：灣仔莊士頓道141-147號鴻江大廈地下D舖1-3樓全層

營業時間︰9:30am-9pm（試業首星期10:30am-7:30pm）

 https://www.facebook.com/T.momoShoppingMall

 

etnet香港好去處推出小紅書版！立即追蹤@通仔GoGoGo 以獲取最新情報！► 即睇詳情

我要回應
更多Shopping What’s On文章

你可能感興趣

#傢俬 #Shopping #Hot Deals #淘寶 #灣仔 #淘多多 #著數 #Home Idea
更多吃喝玩樂文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

請追蹤etnet最新小紅書賬戶@通仔GoGoGo 接收最update情報！

關稅推倒全球化，弱國反思經濟大屠殺

09/04/2025 19:09

大國博弈

特朗普關稅、美元緊箍咒和比特幣的穩定脈搏

09/04/2025 17:58

關稅戰

高息定存 | 一周高息合集，關稅戰下市況波動，邊間銀行仍有5...

06/04/2025 10:57

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk