測試12款1級能源標籤冷氣機：慳電相差達27%！邊款抽濕能力最佳？五大使用及保養貼士

夏天來了，不少家庭或有需要買新冷氣機，消委會最新測試了12款「兩匹」變頻式分體冷氣機樣本，雖然5 款產品的製冷及供暖能源效益級別均標示為1級，但能源效率頗參差，製冷效益最高可差達27.4%！報告亦指「抽濕」模式效果參差，保用期最短僅1年，而且續保年費可相差逾1.4倍，消費者購買前要宜多作比較！

是次測試的12款「兩匹」變頻式分體機，#1 三菱重工 Mitsubishi Heavy Industries、#2格力 GREE 及#3美的樣本的製冷及供暖效率俱佳，同獲4 .5星總評。

是次測試的12款「兩匹」變頻式分體機，有5款為冷暖空調機樣本，售價介乎$9,980至$20,580，其餘7款淨冷型冷氣機樣本的售價則介乎$9,888至$12,840。12款樣本聲稱的製冷量由5.000千瓦至5.310千瓦，而當中5款冷暖空調機樣本聲稱的供暖量則由5.334千瓦至6.000千瓦。設計上，有10款為普通分體式設計，其餘2款分別屬「纖巧型」或「窗口式」室外機設計。

4款樣本製冷量及供暖量稍遜於聲稱

12款樣本在最大負荷狀態運行下量得的製冷量介乎5.078千瓦至5.526千瓦，其中10款量得的數值較其聲稱數值高出1.5%至5.8%，獲得5點評分；2款樣本量得的製冷量則較其聲稱數值分別低2.4%及2.6%，獲4點評分。

#12樂信牌 Rasonic製冷量則較其聲稱數值低2.6%。

至於供暖方面，5款冷暖空調機樣本量得的供暖量介乎5.271千瓦至6.163千瓦，當中3款量得的數值較其聲稱數值高出1.0%至2.7%，獲得5點評分。

#4 三星 Samsung供暖量的數值較其聲稱數值高出2.7%，獲得5點評分。

同獲1級製冷能效可差距27.4%

慳電效益都係消費者的關心要點，大家可留意冷氣機的CSPF，它反映其製冷能源效率，數值愈高代表較省電。製冷能源效率最高的樣本較最低的全年省電達27.4%，而該2款樣本同屬淨冷型冷氣機（非「纖巧型」／「窗口式」室外機）組別，分別是 #6大金樣本及#99珍寶樣本。大金樣本CSPF數值最高的樣本達6.535，估計每年所需電費約$1184，而珍寶樣本最低為4.746，估計每年所需電費約$1630，相差逾400港元。測試參考國際標準的耗電量計算方法、能源標籤計劃採用的氣溫及時間分布數據，以每度電1.7港元計算，假設每年製冷180天、每天12小時估算。

#6大金樣本的CSPF數值最高的樣本達6.535，代表較省電，估計每年所需電費約$1184。

測試中，#9珍寶樣本CSPF數值最低為4.746，估計每年所需電費約$1630。

圖片來源︰機電工程署

同獲1級供暖能效可差距10%

供暖方面，HSPF數值愈高，表示能源效率愈高。5款冷暖空調機樣本的HSPF數值介乎4.722至5.247，供暖能源效率最高樣本（#1三菱重工）較最低（#4東芝）樣本全年省電10.0%。參考國際標準的耗電量計算方法、能源標籤計劃採用的氣溫及時間分布數據，以及是次測試結果，以每度電$1.7計算，假設每年供暖（僅適用於冷暖空調機）則假設每年25天、每天12小時，每年電費約$100至$117。

圖片來源︰機電工程署

#3 美的 Media的供暖量較其聲稱的數值低1.2%，只獲4點評分。但消委會認為於是次測試中，其製冷及供暖效率俱佳，同獲4 .5星總評。

「抽濕」模式效果參差

不少人都會用冷氣機的抽濕功能，令室內或衣物更乾爽，5款冷暖空調機樣本在最大負荷時分別有18%至31%的製冷量起了抽濕作用，而7款淨冷型冷氣機樣本則為15%至24%；在半負荷操作狀態下，5款冷暖空調機樣本分別有2%至8%的製冷量起了抽濕作用，而7款淨冷型冷氣機樣本則為不足1%至4%。總括而言，#1三菱重工 Mitsubishi Heavy Industries、#2格力 GREE 、#4三星 Samsung及#9 珍寶抽濕相對較快；#5東芝 TOSHIBA及#6大金 DAIKIN 抽濕相對較慢。

#1 三菱重工 Mitsubishi Heavy Industries、#2格力 GREE抽濕相對較快。除此之外，消委會於是次測試中，以上豕款的製冷及供暖效率俱佳，同獲4 .5星總評。

#6大金 DAIKIN 抽濕相對較慢。

小貼士︰消費者若需要使用冷氣機抽濕，可考慮使用「抽濕」模式或調低風速，或有助空氣中的水份在冷氣機內凝結成水點，提升抽濕效果。

保用期最短僅1年 續保年費可相差逾1.4倍

冷氣機保養期及續保費用，大家有冇留意？今次報告發現12款型號的新機全機保用期由1年至3年，當中7款僅提供1年全機保用期。全部型號於新機保用期內均為市區用戶提供免費上門基本檢查服務，惟保用期過後如需上門檢查，市區收費由$410至$950不等。續保方面，除1款不提供續保外，其餘型號的全機續保年費由$680至$1,650，可相差逾1.4倍。

至於冷氣機內較耐用的壓縮機，保用期普遍為5年，惟#5東芝 TOSHIBA 及#8 開利Carrier 保用期只有一年。

#4三星 Samsung不提供續保服務

消費者要留意分體式冷氣機的室外機需維修而涉及「搭棚」工程，相關費用一般須由用家自付。部分供應商有提供額外收費的「搭棚」費用保障計劃，消費者可按需要了解詳情。

消費者應按家居環境及需求選擇合適供暖電器，消委會提供以下使用及保養貼士：

1. 開冷氣時宜設定24°C至26°C，開暖氣則設定16°C至18°C，以節省能源

2. 夏天可拉上窗簾避免陽光直接照射室內，關閉門窗以保持室內溫度

3. 開啟冷氣機製冷功能時配合電風扇，便可調高冷氣機的溫度設定，減少耗電

4. 預設關機時間，避免長時間運行或忘記關機；在關掉電源後，不應立即重開

5. 夏季時每兩周清洗隔塵網、進氣口及出風口，防止氣流受阻，影響效能；深層清潔冷氣機牽涉拆卸及裝嵌零件，建議安排代理商或專業的冷氣機清潔公司進行