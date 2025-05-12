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12/05/2025

一田春日購物優惠｜二折起、買一送一、35周年$35 /獨家Kiki & Lala系列、簽賬送$50現金券

#買一送一 #hotDeals #Shopping #Little Twin Stars Kiki & Lala #一田 #著數優惠
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Text: Eunice Chow Photo: 一田

一田春日購物賞回歸！由5月16日至25日，一連10日全線分店同步開鑼，帶來逾萬件衣食住行靚價好物以低至2折的超抵價發售！適逢一田35週年，今次更推出11大焦點專區，超市消費滿HK$800免費送貨服務，另外以恒生或一田信用卡簽賬滿指定金額，每日更賺高達$200現金禮券，購買指定貨品更享額外95折優惠，及可 換領一田現金優惠券。 即睇著數優惠！

 

 

　　以恒生信用卡或一田信用卡Shopping更精明慳更多，一於邊買邊賺。

　　• 恒生信用卡客戶尊享優惠#（16／5 – 25／5／2025）

 

　　於全線一田實體店及特別展場（西沙GO PARK除外）當日累積簽賬淨額每滿$1,000*，即可換領$50一田現金禮券乙張（每張卡每日最多限換4張）。店內標有指定信用卡優惠之精選貨品，可享額外95折，以及沙田店一田食堂指定產品專享9折。

　　• 一田信用卡客戶尊享優惠#（16／5 – 25／5／2025）

 

　　於全線一田實體店及特別展場（西沙GO PARK除外）當日累積簽賬淨額每滿$800，即可換領$40一田現金優惠券乙張（每卡每日最多限換3張）。於全線一田每月累積簽賬每滿$2,000，即可獲贈$50一田現金禮券乙張，店內標有指定信用卡優惠之精選貨品，可享額外95折。

 

首度登陸購物賞

 

　　適逢一田踏入35歲，今年特設「35週年$35／35折感謝專區」，精選人氣商品以 $35、$ 350及 35 折超低價發售。超市今次更特別推介「首度登陸購物賞」，包括一田獨家三文魚腩條、日本爆紅「消腫神器」POKKA SAPPORO 檸檬飲品、叁拾士多魚肉燒賣、韓國國民美食的炸醬麵/白拉麵。

 

一田獨家急凍三文魚腩條 (挪威原料) (約300克)原價$55/包，特價$26/1包；$45/2包麵。

 

日本爆紅「消腫神器」POKKA SAPPORO 檸檬飲品原價$16/支，特價$20/2支（63折）

 

一田獨家叁拾士多 魚肉燒賣(附甜醬油包)原價$35/包，特價$44/2包 (63折)

 

日本價格同步區

 

　　唔使飛日本，一田買嘢都可享日本價格同步，包括 TABETE日本拉麵、北之海燒巨型帆立貝（原味／辣味）、卡樂B JAGABEE盒裝薯條及米芝蓮名店出品的銀座篝濃厚雞白湯拉麵。

 

熊本熊熊本縣白/啡蛋(10隻裝)原價$38.9，特價$39.9/2盒（51折）

 

日本價格同步-卡樂B JAGABEE盒裝薯條(各款) (75克原價：$32特價：$39.9/3件（42折）

 

日本價格同步TABETE日本拉麵(各款)(100-112克)原價$23.9，特價$58/5包（49折）

 

高銷量必買之選

 

瑞茲米糠油2公升裝原價$105/支，特價$78/1支，買2支2公升裝送1支500毫升裝

 

果道太郎魚柳(原味/辣味)(30片裝)原價$60/包，特價$60/2包（5折）

 

潔麗兒 泡泡潔手液補充裝200毫升9包裝 (柑橘芳香/ 葡萄果香/ 薰衣草味) 原價$107.6，特價$58.9（55折）

 

$20激筍專區 購物賞換購

 

　　一田購物賞「$20激筍專區」反應熱烈，今次當然不少得，更有「買一送一專區」及「購物賞換購專區」，凡於店內消費滿$150即可換購指定產品，產品款式及數量不限數量。

 

五分鐘韓式煎餅(各款)(260克)原價$29.9，特價$20

 

日清強力/特選薄力小麥粉/極鬆軟熱香餅粉(480克/1公斤)原價$49.5，特價$20

 

週年慶$35必選

 

日匠本物海鮮米餅 (300克)原價$85.9，特價$35（41折）

 

必搶買一送一專區

 

木村熊本熊味付紫菜(60片裝)原價$49.9/件，特價平均$24.95/件

 

舒適達牙膏(100-120克)/高露潔全效牙膏(150克) 原價$-$37.9-$39.9 ，特價平均$18.95-19.95/ 件(只限同價)

 

一田獨家Little Twin Stars Kiki & Lala 週年系列       

 

　　一田生活方面，適逢2025 Sanrio角色人氣排名40周年，一田獨家推出Little Twin Stars Kiki & Lala週年系列，多款人氣必掃產品，包括摺疊傘、硅藻土鍋墊、旅行熱水壺、拉桿喼等。

 

Little Twin Stars摺疊傘$149/件

 

 

Little Twin Stars 20”/24”/29” 前揭式防爆拉鍊拉桿喼$799/$899/$999/件

 

Little Twin Stars摺疊購物車$399/件

 

　　一連10日一田春日購物賞每日精選不同生活百貨產品低至2折，齊集家電、廚具、床品、玩具、嬰孩護理用品等，同時配合Health Labo沙田店全新面貌，營養食品及補充品同樣推出限定折扣。

 

超市生鮮食品

 

 

破抵價乾貨食材

 

 

人氣卡通床品

 

 

焦點廚具

 

 

Health Labo 營養食品及補充品

 

 

一田春日購物賞期間特別營業時間及地址

一田生活(沙田/ 大埔/荃灣)日期及營業時間

5月16日︰9am - 10pm

5月17日至25日︰10am - 10pm(大埔超市9am開店)

一田超市及每日一田(旺角/新蒲崗/觀塘/將軍澳/葵芳/屯門/元朗/西環/北角/Wetland Seasons Park/NOVO WALK/Silicon Lane)日期及營業時間

5月16日︰9am -按各分店正常收店時間

5月17日至25日︰按各分店正常營業時間

https://www.yata.hk/

 

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