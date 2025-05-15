消委會︱IKEA、美亞、意美廚等易潔鑊獲滿分 最平$130；測試黐底、傳熱速度表現參差，附使用小貼士

消委會最新測試 24款易潔鑊樣本，發現樣本間的傳熱速度參差，鑊面平面位置加熱至標準溫度所需時間可相差逾 9倍，測試中有 4 款樣本未能符合防黐底測試的要求；另有 2 款手柄未能通過防火測試。測試結果8 款易潔鑊評分最高，最平只需$130，CP值高，即睇詳細內容精明選購，及留意使用易潔鑊小貼士。

是次測試的樣本售價介乎$90 至$1,750，樣本標示的 4 種塗層物料包括聚四氟乙烯（PTFE）、石紋／顆粒紋／鑽石、陶瓷，以及網紋／蜂巢紋。所有樣本均標示可在氣體煮食爐、電磁爐和電陶爐上使用。測試參考歐洲廚具標準EN12983-1：2023，檢視樣本的煮食表現及安全性能，涵蓋傳熱速度、熱力分布、塗層表現和耐用性、手柄的安全性，並就易潔鑊物料和塗層的化學安全性，測試樣本的總遷移量、可萃取重金屬，以及PFOS和PFOA的總含量與釋出量。

總評獲5分之選

測試結果有8款樣本（售價由$130至$1,750）總評獲5分，反映無論平貴都有好選擇。

• PTFE塗層樣本

#1 IKEA HEMLAGAD平底鑊 28CM $130



#2 CIRCULON 不黏陽極氧化炒鍋 OPEN STIRFRY $229





• 石紋／顆粒紋／鑽石塗層樣本

#9 Balzano DONNA系列天然鑽石粒不黏煎盤 $673

#10意美廚IDEAL CHEF鋼化鑄鋁易潔煎鍋 $335

#11 Carl Schmidt Sohn MARBURG+大理石塗層易系列不黏煎鍋 $268

• 陶瓷塗層樣本

#17 GreenPan Essence 陶瓷易潔煎鍋 $398

#18 MEYER 不黏煎鍋 Bauhaus Open Deep Frypan（IH） $219

• 網紋／蜂巢紋塗層樣本

#21 WMF Profi Resist Frying Pan $1750

傳熱速度及熱力分布表現參差

先講易潔鑊的傳熱速度與熱力分布結果，是次測試利用標準要求的熱源儀器把樣本持續加熱，直至鑊的平面部分的最低溫度達 190°C，實驗室利用紅外線感應器量度樣本鑊面溫度，並記錄所需時間。結果顯示，有 6款樣本可於 2分鐘內升溫至190°C，包括總評獲5分之選的 #17 GreenPan Essence 陶瓷易潔煎鍋，而#24意美廚IDEAL CHEF Mix三層不銹鋼316雙面網紋易潔單柄煎鍋最快的僅需約 1分29秒可達標。相反，4款樣本加熱時間需逾5分鐘，最慢的一款 #14 Ballarini Venezia Granitium需時15分59秒，表現不理想。

#24意美廚IDEAL CHEF Mix三層不銹鋼316雙面網紋易潔單柄煎鍋

值得留意，熱力分布測試中根據標準要求，當鑊面平面位置的溫度最低點達 190°C 時，其餘部分的最高溫度不應超過290°C。測試中有 4款樣本超出最高溫度限值，其中 3款樣本（#22 EZ COOK PROFESSIONAL、#23 diseno、#24意美廚IDEAL CHEF）屬網紋或蜂巢紋塗層，或因塗層表面呈網狀並凸起，以致未能均勻受熱。三款產品熱力分佈最高溫度達312至318度，用家有機會難以掌握烹調時間，影響煮食表現，亦可能因延長煮食時間而增加能源消耗，購買時可多加考慮。

防黐底表現︰1款樣本部分塗層剝落

易潔鑊最大的賣點之一是防黐底，是次測試在實驗室使用儀器在樣本鑊面打磨 500 次，然後在沒有加入食油的情況下煎班戟，並重複測試 5次，檢視每次煎好的班戟可否以鑊鏟輕易取出和鑊面有否殘餘物。測試發現有 4 款樣本，未能符合標準要求，當中 3款樣本未能使用鑊鏟完整取出班戟，包括Vita Craft（#16）、EZ COOK PROFESSIONAL（#22）、意美廚IDEAL CHEF（#24），另一款樣本 Rossetti（#6）的部分塗層則於煎煮過程中剝落，並黏附於班戟上，防黐底表現欠佳。

留意以上測試供參考，因消費者日常煮食時一般會加入食油，如妥善保養，類似黐底或剝落等情況未必會出現。

手柄安全表現︰2 款樣本未能通過防火測試

是次測試中全部樣本在手柄強度及耐用程度方面均表現理想，未見彎曲、變形或鬆脫情況。不過，有 2 款樣本 Home Coordy（#7）及Topvalu BESTPRICE （#8）未能通過防火測試，以火焰點燃手柄後，火源移開15秒內未有自動熄滅，未能符合標準要求，有機會在高溫煮食或接近火源時出現危險。

Home Coordy（#7）及Topvalu BESTPRICE （#8）未能通過防火測試。

塗層耐用表現︰5 款樣本未能符合標準

是次測試在樣本加入番茄及番茄醬汁後於室溫靜置 7 天，模擬長時間使用易潔鑊煮食酸性食物，會否出現塗層被腐蝕的情況。5 款採用 PTFE 塗層的樣本出現微細氣泡，包括Fissler（#3）、和樂亭 （#4）、ecHome（#5）、Rossetti（#6）、Home Coordy（#7），反映其塗層或已被腐蝕，未能符合歐洲標準要求，其餘樣本則未見腐蝕情況，表現理想。

以上5 款採用 PTFE 塗層的樣本出現微細氣泡，反映其塗層或已被腐蝕。

大部分樣本未檢出或未釋出PFOS及PFOA

是次大部分樣本未檢出或未釋出PFOS及PFOA 表現理想。全氟辛烷磺酸（PFOS）和全氟辛酸（PFOA）這兩類添加劑常用於提升物料抗油性、防水性和減少摩擦力，常見於易潔鑊塗層，但由於當中部分物質已被國際癌症研究機構列為「人類致癌物」，其使用備受關注。是次測試中只有1 款樣本的塗層檢出 0.026% PFOS，但仍符合歐盟所規定的上限要求（0.1%），且該樣本在特定食品模擬物遷移測試中沒有釋出 PFOS。

廠商近年開始為易潔鑊提供保養服務，有 12款樣本的廠商有為其產品提供保養，保用期由7日至10年不等。另外，#17 GreenPan及 #12 Tefal 標示鑊身採用回收鋁製造，報告中指現時只有少數樣本的品牌商或代理商有提供回收服務，不過部分「綠在區區」在特定活動中收集二手廚具。

使用易潔鑊小貼士

消委會建議消費者使用易潔鑊時，應注意以下的使用及保養方法：

1. 首次使用易潔鑊前，宜以暖水混合清潔劑清洗，或加熱水浸泡一晚後再清 潔，有助減少可能釋出的雜質或非揮發性物質

易潔鑊應避免配搭金屬鑊鏟及其他金屬廚具使用，切勿在未有加入食物或 煮食油時便過度加熱，以減少損耗或磨損易潔塗層

2. 因應食材分量選用合適尺寸的易潔鑊，減少空燒面積，免損害塗層

3. 烹煮食物後，應待易潔鑊冷卻至室溫後才清洗；清洗時應使用柔軟海綿， 避免使用百潔布、鋼絲擦等粗糙物料，以免刮損塗層

4. 如遇頑固污漬，可先用暖水浸泡易潔鑊數小時至一晚，再配合中性或弱鹼 性清潔劑，如蘇打粉加暖水清洗

5. 如發現鑊面出現氣泡，代表塗層可能已開始剝落，應考慮更換，以保障安全。