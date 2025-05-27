  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    Wonder in ...
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
Shopping What’s On
影視娛樂Foodie What’s On玩樂 What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本師傅靈靈法產品速遞GP小貼士魅遊澳門
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 名店

27/05/2025

灣仔香港家居博覽：家電1折起，床褥45折，枕頭買一送一，樂齡館長者卡免費入場

#香港家居博覽2025 #著數優惠 #hotDeals #家品 #灣仔 #買一送一 #長者 #長者咭 #Shopping #免費入場 #家電
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Eunice Chow Photo: 香港家居博覽

　　準備新屋裝修或想購買著數家電的朋友，不可以錯過5 月29日起一連4天香港家居博覽2025，展覽會以7 大主題區共1000個展位，有多個品牌家品、家電及床上用品，還有多間室內設計及裝修公司展示最新產品及提供一站式服務，大家可以歎住冷氣慢慢揀心水最舒服！今年更新增樂齡館及長者咭免費入場，各位老友記可以睇吓最新銀髮產品，提升生活質素。

 

 

長者咭免費入場 新增樂齡館

 

　　老友記有著數！65歲或以上人士憑長者咭可免費入場香港家居博覽參觀，留意優惠不適用於樂悠咭。今年展覽特別增設「樂齡館」展區，專為年長人士設計，展示多款長者日常家居用品、無障礙設計家居產品、智能家居科技及娛樂設備、健康護理用品、家居醫療護理產品等。 

 

電動輪椅限時限量優惠$5999起

 

實惠傢俬低至7折

 

　　Pricerite實惠於會場將展出多款家具，會場快閃限定傢俬低至7折，獲總值超過 $10,000禮品優惠和至抵價換購MOMAX智能咖啡桌，另外打卡獲贈神秘禮品。

 

 

床褥45折 枕頭買一送一

 

　　睡房家品推介包括SINOMAX太空棉護頸枕 5選2組合$599，Capella Mattress 護脊床褥會場限定優惠均一價HK$3,999， TEMPUR®丹麥製舒壓枕原價$1,980起，會場限定優惠均一價只需$1,368！Cottex 蝴疊枕會場限定優惠$999買一送一，抵！

 

　　

SINOMAX太空棉護頸枕參照人體工學，場內設【太空棉護頸枕 5選2組合】$599優惠，可揀柔美健康枕、柔膚承托枕、活肌護頸枕、AIRCHILL 3°C 散熱小童調節枕或睡安豬醒目枕 Ex。

 

雅蘭精選床褥低至45 折，單一消費滿指定金額，即送 Daycrown 25" 行李箱乙個

 

　　

Capella Mattress 護脊床褥雙面設計，採用銀離子抗菌涼感面料，有效抑菌同時保持涼爽，會場限定優惠均一價$3,999，購物滿$5,000或以上即可使用$300優惠券。

 

　　

Cottex 蝴疊枕專為貼合人體設計，附送增高墊，自由調節最啱自己高度， 五種睡眠模式，支援側睡 / 仰睡等習慣。原價$1,999 會場限定優惠$999【買一送一】。

 

　　

TEMPUR EASE 20床褥原價$23,600起，會場限定優惠低至5折再95折，會場限定優惠$11,210起。

 

按摩椅低至33折

 

　　按摩用品有助舒緩一天的辛勞工作，OTO按摩椅會場限定優惠低至低至33折！OGAWA 於會場推出不同優惠，包括IOVIS 頭等按摩艙、喵手溫感按摩枕及Line Friend 頭部按摩器 (電動)令你緩解疲勞，放鬆繃緊神經。

 

　　

OTO TiTAN ELiTE 按摩椅 (TE-01)原價$49,800會場限定優惠低至42折！OTO Rockie Premium 按摩椅 (RK-13)結合搖搖椅＋3D按摩機芯原價$29,800會場限定優惠低至33折！

 

　　

BIOVIS 頭等按摩艙原價$83,800 會場限定優惠$58,800，喵手溫感按摩枕原價$1,699 會場限定優惠$499，Line Friend 頭部按摩器 (電動)原價$990 會場限定優惠$499

 

　　

Gotta Refresh 四合一花灑套裝集瀑布式出水、手持花灑、高壓噴槍及雨淋天幕於一身。原價$2,888，會場限定優惠：$688 - $888。

 

家電大減價一折起

 


 

　　最吸引當然係1折起搶購限量家電，另東園電電行 x In-Home 香港家居博覽 2025影音家電開倉特賣，優惠低至3折，包括AKAI 65" Google TV驚喜價$2990（原價$5990）、SAMSUNG OLED 4K智能電視精選型號底至3折、Nakamichi 藍芽音響超值優惠$299（原價$799 ）、限10部金章牌2合1洗衣乾衣機陳列品價$2625（原價$5998 ）、限10部伊萊克斯 252L 3門雪櫃陳列品價$2875（ 原價$5490 ）、限15部Candy 頂揚式洗衣機陳列品價$2490（原價$4480）

 

德國寶會場限定優惠價發售WiFi智能UV乾衣架、智能RO即熱濾水系統及迷你多功能蒸烤焗爐

 

家電買1送2 

 

　　好吸引！無線吸塵機 XJC-G040會場限定優惠$1,998送：±0多功能料理鍋（價值$1,688）＋涮涮深鍋（價值$498）；三菱 Cleansui EF203 濾水器套裝（連額外1個濾芯 2 個套裝）會場限定優惠$798送±0蒸氣掛燙機 XRS-D011（價值$468）；RO冷熱直飲淨水機 CKP-J010會場限定優惠$2,398送±0多功能料理鍋（價值$1,688）＋涮涮深鍋（價值$498）

 

　　

KELLY布藝3座位電動彈鉸梳化原價$9,998 會場限定優惠$4,688；MIRROR多功能寵物布梳化（2.5座位）原價：$7,980會場限定優惠$3,988；AIMON餐檯 + OZEL長椅 + BEVERLY餐椅 2張 套裝原價$8,870套裝　會場限定優惠$3,880

 

　　各位準業主來到會場要做足準備心理，不但各樣家電及家具優惠睇到你花多眼亂，就連室內設計及裝修工程公司服務都有大量選擇，會場優惠多，認真要多比較及格價！

 

 

　　「家居智慧王」有獎遊戲區送出傢俬、床品、浴室及清潔用品等豐富獎品，每日有裝修貼士、家居招財、收納方式等不同主題專業講座 ，為你提供家居小貼士。現場凡憑單一發票以Mastercard卡於展覽會場內指定攤位簽賬消費每HK$500，均可獲一次抽獎機會，HK$1,000為兩次抽獎機會，如此類推。每張發票最多可獲10次抽獎機會，頭獎為東京雙人來回機票。

 

香港家居博覽2025

日期： 2025年5月29日至6月1日 (星期四至日)

地點： 香港會議展覽中心1號展覽廳 (會展站B3或灣仔站A5出入口)

時間：5月29日至5 月31日12:00－21:00、6月1日12:00－19:00 (每日閉館前30分鐘停止發售/換領入場券)

售票：即場售票 (現金/八達通/信用卡)

預售：kkday: https://bit.ly/4lP4o3b
           支付寶: https://w.alipay.hk/s04/RUVPU2fHb5
           01空間: https://tinyurl.com/5n7zz69x
           klook  : https://bit.ly/43tVvVi

票價：HK$30（持長者咭/傷殘人士證/身高1米以下小童免費入場）

https://www.exhibitiongroup.com.hk/exhibitions/inhomeexpo2025

 

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

我要回應
更多Shopping What’s On文章

你可能感興趣

#香港家居博覽2025 #著數優惠 #hotDeals #家品 #灣仔 #買一送一 #長者 #長者咭 #Shopping #免費入場 #家電
更多吃喝玩樂文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet獨家優惠】親手炮製母親節＆端午節海鮮盛宴！使用優惠碼享95折優惠！

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

特朗普的復仇與價值觀之戰

27/05/2025 13:28

大國博弈

關稅戰 | 特朗普轉軚，歐盟50%關稅期限暫緩至7月9日

26/05/2025 09:16

關稅戰

高息定存 | 一周高息合集，三大發鈔行再減存息，工銀亞洲3個...

25/05/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk