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30/05/2025

「京東618購物節」今晚8點啟動！新用戶送$600即減劵 沙田區用戶加送$400元購物補貼！每日晚上10點必搶限時$1商品

#電器 #Shopping #家電 #京東 #京東618 #618 #網購 #著數優惠 #購物節 #網店
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Text: Katty Wu

　　喜歡網購的朋友應該對「京東」這個名字不感到陌生，它是國內最具規模的購物網站之一，不少用家都指其產品質素較高。京都於今年3月正式進駐香港市場，昨日（5月29日）舉行了「618」發表會，公布這個一年一度大型購物節的優惠詳情：今年的「618」將於今晚（5月30日）8點開始，香港用戶可享跨店每滿200元（人民幣，下同）減30元優惠，同時還有滿200元減20元的折扣券，每天可連續領取3張，相當於直接補貼60元！

 

　　新註冊用戶可獲得價值600元的新人大禮包，包括1張滿1,000元減300元優惠券、2張滿500元減100元優惠券，以及滿200元減50元、滿51元減50元優惠券各一張。今年香港用戶同時可參與京東限時秒殺活動——京東618期間，每天晚上10點都有海量大牌好物限時1元秒殺，價格低到超乎想像！另外，京東自營商品「買貴就賠」服務仍可使用，大家shopping時不用擔心買貴了！

 

於香港18區開啟「區域專項補貼計劃」 第一站：沙田

 

　　日前，京東發布了「香港18區消費競速榜」，從過去兩個月香港市民在京東上的消費表現來看，沙田用戶最愛網購，帶動沙田區在香港18區中訂單量最高，同時沙田區也是目前用戶活躍度最高的地區，因此京東選擇沙田成為「區域專項補貼計劃」的第一站。

 

　　即日起至7月31日，京東香港站將向沙田區所有用戶提供總值1,000元的專項補貼，人人都可以取得。當中包括價值600元的新人專享立減券，以及價值400元沙田區專屬購物補貼，一次領取、分階段使用。同時，京東也將在沙田區進一步增設自提站，將現有的40多個自提點拓展至70個以上！京東亦表示，未來這項區域專項補貼計劃將陸續在其它地區展開。

 

 


留意，港版Nintendo Switch 2 瑪利歐賽車組合將於6月5號於京東App開賣！

 

買滿188元免運費送上門 

 

　　京東618期間，香港用戶購買京東自營商品，買滿188元即可享免費送貨上門、最快翌日送到的購物體驗；如選擇自提模式，任何金額均可免運費。此外，消費者購買京東自營家電，京東將提供「30天包退、180天包換」、「一件包郵」，自營大家電免運費、包安裝等一系列服務。

 


京東618期間，香港用戶購買京東自營商品，買滿188元即可享免費送貨上門服務。

 


京東港澳台業務負責人Ken Yeung（左）及京東物流香港快遞業務負責人馬偉。

 


在昨日的發布會上，京東同時與聖安娜餅屋、玩具反斗城、日本城等十余家品牌及商家代表進行合作簽約。

 

京東港澳

網址：hk.jd.com

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎► 查看詳情

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