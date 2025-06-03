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03/06/2025

一連5日維園市集 北京同仁堂指定產品買一送一！提供中醫義診、現場示範安宮牛黃丸搓丸技藝

#Shopping #著數優惠 #中醫藥產品 #家鄉市集 #北京同仁堂 #中醫義診 #維園市集
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Text: Katty Wu

　　「第三屆同鄉社團家鄉市集嘉年華」由6月1日起一連5日於維園舉行，今年約有300個攤檔，展銷超過110萬件來自不同省市地區特產。港人熟悉甚至經常幫襯的北京同仁堂亦有參與這次的市集，大部分人氣商品會場價低至7折起，更有指定產品「買一送一」！除了購物，亦提供中醫義診、健康諮詢、示範安宮牛黃丸搓丸技藝，這兩天如果到銅鑼灣行街食飯，不妨順路去看看！

 

保肝安神的「靈芝薑黃複方活血安神膠囊」，會場價$680，買一送一。

 

提升身體耐力及抗疲勞的「紅景天膠囊」系列，會場價$580，買一送一。

 

解酒護肝的「樟芝膠囊」系列，會場價$380，買一送一。

 

維持腸道健康的元聚益生，會場價$360，買一送一。

 

滋陰補腎的「六味地黃丸」，以及居家必備的「牛黃解毒片」、「銀翹解毒片」，均以特惠的會場價發售。

 

女士補氣血的「白鳯丸」，會場價$140。

 

　　除了可以選購產品，入場人士都可以現場欣賞到「安宮牛黃丸」搓丸技藝示範，讓大家親身感受非遺工藝的魅力。同時，北京同仁堂邀請了註冊中醫師，即場為市民提供義診、脈診、舌診及健康諮詢，傳遞「同修仁德，濟世養生」的理念，真正做到守護港人健康。

 

技師即場示範「安宮牛黃丸」搓丸技藝。

 

北京同仁堂最出名的產品「安宮牛黃丸」。

 

註冊中醫師到場為市民提供義診服務。

 

第三屆同鄉社團家鄉市集嘉年華

日期：即日至6月5日

時間：11am-9pm；6月5日 11am-6pm

地址：銅鑼灣維多利亞公園戶外場地

「北京同仁堂」攤位：G01-02及G05-06

 

 

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