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04/06/2025

沙田HomeSquare「香港家居折2025」：逾80,000件激筍名牌家品低至$1及1折！必搶$1枕頭/餐椅、1折床褥/梳化/按摩椅

#商場活動 #家品 #免費泊車 #著數優惠 #沙田 #HomeSquare #Shopping #傢俬 #香港家居折2025
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Text: Katty Wu

　　全港最大一站式家居主題商場HomeSquare，每年都會舉行「香港家居折」，場內將會有大量家品以超低價發售。今年將於7月12日至8月10日舉行，有超過8萬件激筍名牌家品低至$1、$100及1折發售，當中包括各式各樣的名牌傢俬、舒適寢具、品味燈飾、家品及家電，想為屋企添新家品或換傢俬的朋友，絕對不能錯過！如果想快人一步，理想達到，率先預留心頭好，就要於6月內消費滿指定金額成為「Smart buyer」，就可以搶先一步預留貨品，於首日（7月12日）輕鬆帶它回家！

 

 

「香港家居折2025」必搶$1產品

 


Decor Collection - Exagon 旋轉餐椅
$1 （原價 $3,940）

 


IFCO- IFCO 記憶海綿護脊腰墊
$1 （原價 $300）

 


Magniflex - Magniflex簡約記憶棉舒壓枕頭
$1 （原價 $1,280）

 


EMMAS l DENTONS 東京西川 - EMMAS Moonlight枕
$1 （原價 $799）

 


Slumberland - 防塵蟎睡枕
$1 （原價 $300）

 

「香港家居折2025」必搶$100產品

 


KUKA HOME - MADISON餐椅
$100 （原價 $1,099）

 


Status - 茶几
$100 （原價 $2,300）

 


Decor Collection - Steelwood 扶手椅
$100 （原價 $4,900）

 


Simplylife -兒童儲物椅
$100 （原價 $1,289）

 


EMMAS l DENTONS 東京西川- Le Ferme 涼感被
$100 （原價 $1,088）

 


Built-in Pro - Nutzen 樂斯 MSL-11B 100毫升 60W 充電式迷你慢磨原養機
$100 （原價 $1,288）

 

「香港家居折2025」必搶1折產品

 


IFCO – VINO 仿皮旋轉餐椅
$111（原價 $1,110）

 


Francfranc - Cestbeau 茶几
$180（原價 $1,800）

 


Francfranc - Saggio 辦工檯連抽屜
$480（原價 $4,800）

 


茲曼尼 - KONZ真皮梳化
$1,676（原價 $16,760）

 


Ogawa - Genix 2 按摩椅
$1,880 （原價 $18,800）

 


EMMAS DENTONS - Fiber Comfort 四季絲棉被
$49 （原價 $499）

 


Tempur - MATTRESS PROTECTOR 防水恒溫床褥保護套
$108 （原價 $1,080）

 


SPECTRUM - BASSOLS床品套裝（床笠、枕袋、被袋）
$398 （原價 $3,980）

 


Magniflex - Magniflex® VITA Ortho 輕巧護脊床褥
$1,170 （原價 $11,700）

 


EMMAS l DENTONS 東京西川- Jimboomba 床褥
$1,859  （原價 $18,599）

 


Built-in Pro - Dyson Supersonic Nural™ 風筒
$398 （原價 $3,980）

 


Built-in Pro - Panasonic 變頻式蒸氣烤焗微波爐 (NN-DS59KW)
$478 （原價 $4,780）

 


Homeless - Dyberg Larsen Pineapple吊燈 (Copper)
$295 （原價 $2,950）

 


Built-in Pro - Panasonic IH磁應西施電飯煲 (SR-AL158/W)
$139 （原價 $1,398）

 

「香港家居折2025」其他激筍產品

 


BoConcept - Lugano 床架
$1,400 （原價 $8,359）

 


at. Home - AIMON 餐檯
$680 （原價 $3,400）

 


Farbe Sofa - Mia 可伸縮升降檯
$799 （原價 $2,570）

 


Gilman Home Appliances - Gemini 22.2V離心過濾多功能無線吸塵機 GVC22V
$599 （原價 $2,998）

 


Built-in Pro - Baumatic 白之戀人系列 238公升 變頻 3門雪櫃
$2,999 （原價 $8,990）

 


Built-in Pro - Bosch 6000W 3公升 小型水壓控制 即熱式電熱水爐
$699 （原價 $1,890）

 


Gilman Home Appliances - Gemini 摺疊式UV殺菌衣物烘乾機 GCD600BG
$268 （原價 $738）

 

　　由即日起至6月30日，消費滿指定金額即可以成為「Smart Buyer」，並在指定日子於網上預先留貨，於7月12日即可將心頭好帶回家！消費滿$7,000或以上可成為「Gold Smart Buyer」，預先留貨日子為7月2日至6日，而任何金額的消費，都可以成為「Silver Smart Buyer」，預先留貨日子為7月7至10日。

 

　　另外，由即日起至8月10日於HomeCircle消費滿$300或以上即可以獲得額外2小時免費泊車，最高可享5小時泊車禮遇！

 

HomeSquare「香港家居折2025」

日期：7月12日至8月10日

地址：沙田鄉事會路138號

網站：https://www.smartbuyweeks2025.com/ 

《說說心理話》「四徑跑手」的驚人意志原來是這樣練成的：小時候曾挨窮挨餓，17歲來港定居，言語不通，沒有朋友… 到現在成為消防處救護總隊目► 即睇

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