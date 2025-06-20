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20/06/2025

朗豪坊MUJI重新開業： 精選產品8折起 最平$10，限定復古照相館及行李帶工作坊體驗

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Text: Cuppy Sung Photo: MUJI

　　旺角朗豪坊7樓的MUJI無印良品於6月20日將以全新面貌登場！新店擴充升級後提供更多元化商品之外，亦全面擴充旅遊用品專區「MUJI to GO」，以及新增MUJI CYCLE和「給水站」兩大環保配置及服務。重新開幕期間，精選產品可獲8折，消費滿指定金額更可參加復古照相館拍照體驗和個人化行李帶工作坊！

 

MUJI全新面貌 全新升級迎重新開業

 

　　朗豪坊MUJI新店比之前面積更大，整體設計以「原木與灰白」為主軸，除了延續無印良品一貫的簡潔自然風格之外，當中更融入旺角區獨特的都市活力。朗豪坊店將一如既往，為各位客人提供多元化的商品組合，包括男女裝服飾、生活用品、個人護理用品、MUJI to GO旅行用品和食品等。除了新裝修和商品組合之外，朗豪坊更新增了MUJI CYCLE和「給水站」兩大環保配置及服務，為店內更添綠色環保氛圍。

 

 

精選商品低至8折

 

　　於6月20日至29日期間，顧客選購精選香氛蠟燭、白色可調節手柄行李箱及朱古力士多啤梨系列可享8折優惠，另外亦有精選襪以優惠價$10/對發售。

 

 

消費滿指定金額 可參加復古相片拍照、個人化行李帶工作坊

 

　　除咗商品折扣優惠之外，朗豪坊MUJI亦為本次新開業準備咗各種趣味體驗活動！由6月20日至22日，顧客凡於店內消費淨值滿$100或以上，可參加復古相片拍照體驗一次。而在6月20至25日，顧客凡於店內消費淨值滿$300或以上，可參加個人化行李帶工作坊，製作個人專屬的行李帶。名額有限，換完即止。

 

　　

朗豪坊店限定嘅港風紅VAN，同埋霓虹燈旺角牌，齊齊化身成可愛襟章伴你周遊列國！

 

MUJI無印良品網址：https://www.muji.com/hk/ 

MUJI無印良品Facebook：https://www.facebook.com/muji.hongkong.macao/ 

MUJI無印良品Instagram：https://www.instagram.com/muji_hongkong/

 

 

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