雅芳婷年度開倉：全場貨品低至2折，購指定商品享半價加購床褥

床上用品專賣店雅芳婷年度大清貨啦！由即日至7月1日，全埸貨品低至2折起，除了床褥和床墊優惠，雅芳婷亦推出組合優惠，購買指定產品即可以半價優惠加購床褥。立即嚟睇下優惠詳情啦！

床褥床墊低至兩折 床墊最低$399起

激抵優惠價唔止發夢先會見到，現實都可能會！雅芳婷大推夢幻折扣，貨品優惠低至兩折，趁此機會入手一張舒適床褥，發個美夢！

床褥以Pure舒適獨立袋裝彈簧床褥 (9”) 最抵，三折價 $1,704 起

樂悅豪華彈簧床褥 (10”)亦以3折優惠 $1,991 發售

購入指定產品，即可以半價加購床褥，十分划算

床品超筍大劈價 卡通被套系列最低$169起

除了床褥床墊，其他床品亦有不少超抵優惠，多款卡通造型床品以低價優惠發售，低至$139起。其他床品系列亦低至兩折起！大人小朋友都可以用超筍價瞓個好覺！

摩登絲60S床品系列優惠低至兩折發售

- 優惠期由6月20日至7月1日

- 部份優惠商品只限部份門店發售。

- 如有任何爭議，雅芳婷擁有最終決定權。