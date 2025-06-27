七一著數優惠｜商場消費回贈折扣、信用卡優惠、遊客或會員專屬優惠 齊慶回歸

七一著數陸續有嚟！七一回歸28周年，唔少商場大推消費優惠慶回歸。優惠眾多，就為大家介紹部份激抵優惠，一齊在七一好好慶祝，開心消費一下！

商場推消費折扣 登記會員享激抵優惠

七一將至，不少商場都會推出不同優惠折扣吸引市民消費，其中，信德中心旗下多個商戶，例如萬寧、SKECHERS、太興等，更提供了高達七折的消費優惠。市民可在優惠期間，盡情到信德中心消費一番！部分優惠包括：

萬寧：即日至7月3日，購買指定貨品，即享買一送一優惠 / 第二件半價優惠。

SKECHERS：即日至7月1日，購買正價產品2件享75折。

太興：7月1日當日，堂食惠顧，全日可享七一折。

優惠詳情：https://drive.google.com/file/d/1JEdBgxcglNAFTf4lKCMuJDoGGU8eEveD/view

悅來坊亦為顧客提供抵買抵食優惠，只要下載 Hopewell Club 手機應用程式並登記成為會員，即可尊享近 20 個悅來坊商戶提供之限定購物及餐飲優惠。優惠內容包括冒險樂園代幣優惠、丸龜製麵88折、元氣壽司9折等。詳情可參閱 Hopewell Club手機應用程式。

手機應用程式下載連結：www.hopewellcluster.com/zh-hk/membership

海之戀亦唔執輸，只要登記成為 CHILL Club 會員，即可享用超過 20 個商戶所提供之全年獨家優惠。同時，於場內指定商戶以電子貨幣即日消費滿指定金額，即可獲得「樂享食買玩」價值 HK$50 或 HK$100 玩樂組合，玩樂組合內容包括景品捕屋及Galaxy指定夾公仔機、NGS FUN STATION自助棉花糖機。

海之戀Facebook：www.facebook.com/opmallhk

海之戀Instagram：www.instagram.com/opmallhk

電子禮劵優惠 信用卡優惠換Point Dollar

由即日起至7月6日，只要在好運中心以電子貨幣消費滿HK$200，憑最多兩張由不同商戶發出的即日有效發票，即可換領指定餐飲商戶HK$20現金券及如心賞指定消費餐HK$20電子禮券。以電子貨幣消費滿HK$400或以上則可換領指定餐飲商戶HK$50現金券及三張如心賞指定消費餐飲HK$50電子禮券。

7月1日至9月14日期間，用滙豐信用卡於下列商場單一簽賬滿HK$350可於The Point手機應用程式領取一個電子印花；集滿4個電子印花即可換領$40 Point Dollar。最多可領取 12 個印花以兌換$120 Point Dollar。

商場包括：apm、卓爾廣場、置富南區廣場、東港城、西沙GO PARK、北角匯、HomeSquare、錦薈坊、上水廣場、新都會廣場、新都廣場、Mikiki、MOKO新世紀廣場、新翠商場、新城市廣場、將軍澳中心、天晉滙、大埔超級城、荃錦中心及新領域廣場、荃灣廣場、新達廣場、V city、V Walk、wwwtc mall、YOHO系列商場（形點、元點及加點）、元朗廣場