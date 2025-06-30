開心購物節2025｜精選優惠：麥當勞免費送炸雞、酒店自助餐攜長者全單5折

香港開心購物節將於7月1日正式開鑼！由7月1日起至8月31日，香港零售管理協會將會聯同多間商戶，合共發放逾400項優惠，優惠總值19億港元，並由13個電子平台發放相關優惠劵，包括包括AlipayHK、支付寶、八達通、WeChat Pay HK、微信支付、BoC Pay、PayMe、Tap&Go。

活動共分為4個不同主題，每個主題宣傳期為兩星期，涵蓋零售業各個範疇。

7月01日至7月14日﹕ 愛玩樂．愛飲食

7月15日至7月28日﹕ 時尚美．好品味

7月29日至8月11日﹕ 購物趣．嘆世界

8月12日至8月31日﹕ 愛美麗．展活力

長者優惠一覽 $28享大家樂茶餐、半價自助餐

今次開心購物節其中一個亮點便是「長者優惠」，不少商戶都推出豐厚的優惠，讓銀髮族也能盡享消費購物的快樂。

悦品酒店：凡一位持有樂悠咭的長者與兩位或以上的賓客同行，可享半/全自助午餐及晚餐全單5折優惠

大家樂：長者顧客憑券可以優惠價$28惠顧「銀髮優惠茶餐」(單拼燒味湯瀨粉/米粉配茶/啡)一客、另有憑券惠顧「食得樂」輕嚥料理便當可享8折優惠

上海姥姥：憑長者咭惠顧指定茶餐減$30



意粉屋：憑長者咭惠顧輕盈焗肉醬意粉配酥皮湯（牛肉肉醬）-$30

和順堂中醫診所：憑享可享診金、藥費、單次針灸、指定健康產品8折優惠

- 優惠詳情以商戶安排作準。

- 如有任何爭議，該優惠商戶享有最終決定權。

買一送一、免費優惠大放送

除了長者優惠，多間商戶亦推出了不少「買一送一」及「免費」贈送的優惠，優惠同樣豐富。

包點先生：豆腐花買一送一，另有買滿$35即減$5、3件凍包88折、2個缽仔蒸飯減$10

鴻福堂：憑券可享自家豬腳薑醋/自家老陳皮素薑醋買一送一優惠，另有憑券可享飲品買一送一優惠（港式奶茶/金裝鴛鴦/火麻仁拿鐵/芒果椰果柚子甘露）、憑券以優惠價$100購買自家湯3包(總值$180)





麥當勞：熱即磨鮮奶咖啡（細）買一送一、免費麥炸雞(原味)一件





美心西餅：彩虹啫喱杯買一送一優惠

- 更多優惠詳情，可到香港開心購物節官網查詢：https://voting.hkrma.org/

- 如有任何爭議，該優惠商戶享有最終決定權。

香港開心購物節

日期︰7月1日起至8月31日

https://www.hkrma.org/zh-hant/shopfest2025