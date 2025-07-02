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02/07/2025

時代廣場開倉優惠：運動服飾特賣低至1折 National Geogrpahic 7折，買滿指定金額享額外折扣

#運動 #戶外 #銅鑼灣 #運動衫 #運動鞋 #時代廣場 #著數優惠 #背包 #Hot Deals #開倉
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Text: Cuppy Sung Photo: TimeSqaure

　　銅鑼灣時代廣場展銷集再推出開倉優惠！今期展銷集將舉行運動及戶外服飾特賣，夏日炎炎想運動，衣櫃又冇乜運動服飾嘅你，當然要趁現1折優惠入手運動服飾啦！多款品牌例如NATIONAL GEOGRAPHIC、2XU、CRAFT、soar都享有優惠，即看有甚麼啱心水運動服飾啦！

 

National Geogrpahic 大部份商品7折 買滿指定金額享額外折扣及禮品

 

　　時代廣場展銷集今期焦點推介NATIONAL GEOGRAPHIC商品，例如防曬帽、羽絨外套、T-shirt、背心等，大部份商品以優惠七折發售。

 

 

　　除了七折優惠，買NATIONAL GEOGRAPHIC商品滿指定金額即可享額外折上折優惠，以及免費獲贈皮帶或行李箱！

 

 

買滿$880可獲LEGO BELT一件（價值$240），滿$1,980可獲額外85折 +  LEGO BELT一件，滿$2,880可獲額外85折 + 迷你行李箱一個

 

其他指定商品買3件享額外九五折 買5件享額外九折

 

　　除咗NATIONAL GEOGRAPHIC，其他牌子商品亦有不俗的優惠！

 

2XU精選貨品 $50起

 

CRAFT精選貨品 $65起

 

戶外及運動服飾特賣詳情：

日期：即日日至7月7日

時間：上午11:00 至下午9:00

地點：香港銅鑼灣時代廣場一座16樓

查詢：2118 8900

 

 

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