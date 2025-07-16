消委會測試｜便攜風扇效能差距大，最高風力差距超1.5倍，電池容量大不等於續航

炎夏隨身手提風扇成為市民消暑救命裝備，消委會測試18款便攜充電風扇，發現關鍵效能指標差異驚人，輕量組風扇（93-189克）最高風速檔送風量相差達1.5倍，重量組（204-277克）差距亦逾1.3倍。消委會更揭示「電池容量大等於續航強」的迷思，測試發現某款標示2200mAh的樣本，因電池電壓達7.4V，實際儲存電能反高於另一款標示3600mAh（電壓僅3.7V）的產品。

風力表現參差驚人 效能差距最高達1.5倍

16款手提式及2款掛頸式風扇，即使是同類型產品，效能表現亦天差地別。機身較輕的手提式風扇（93至189克）中，送風量最低僅每分鐘0.91立方米，最高達2.34立方米，強弱相差1.5倍；較重款式（204至277克）送風量介乎1.25至2.98立方米，差距亦達1.3倍。值得注意的是，3款風扇頭直徑同為6厘米的樣本，實際送風量竟相差近1倍，反映消費者難以憑外觀判斷真實風力。

續航最強風扇可運作3小時 電池容量與續航時間無關

測試顯示各風扇續航表現更存矛盾，「共田F30B」續航時間僅1小時52分，但因風力強勁，總送風量達334立方米，優於多款運行更久的產品。而續航冠軍「幾素Jisulife Handheld Fan Pro1 S」運作逾3小時，總送風量達440立方米，奪手提式最高評分。消委會強調應同步參考「使用時間」與「空氣總輸送量」雙指標。

消委會提出使用建議 促改善說明書安全標示

大家在購買和使用便攜式充電風扇時，可參考消委會以下建議：

1. 選購時同步檢視電池電壓（V值）

2. 別讓幼童單獨使用掛頸款式，防頸繩纏繞風險

3. 風扇電量應維持於30%-80%，長期存放應充至50%

4. 產品應避免整夜充電，遠離易燃物，發現異常發熱立即停用

消委會亦敦促廠商改善說明書安全標示，全數樣本說明書均未符合安全標示規範，其中17款欠缺「禁止兒童把玩」警示，部分未將安全指示置於說明書顯要位置，消委會已將相關安全問題轉交海關跟進。