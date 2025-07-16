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16/07/2025

銅鑼灣AIGLE開倉低至 3 折！雨靴$294／羽絨背心$890／Gore-TEX外套$2716，網上預購門票捐WWFHK

#著數優惠 #Shopping #商場 #時代廣場展銷集 #三折 #銅鑼灣 #開倉 #AIGLE #WWFHK
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Text: Eunice CHOW Photo: Times Square Bazaar 時代廣場展銷集 IG

　　AIGLE 年度銷售會又來了，7 月 18 日至 21 日於時代廣場展銷集舉行開倉大減價，精選貨品低至3折，包括雨季必備的雨靴低至三折，最平$294有交易！品牌熱門防風力強的Gore-TEX外套折後$2716，準備冬天去旅行一定要留意羽絨外套，大人小朋友服裝有優惠。留意，今次活動設有網上電子門票預購，每位 HK$10 入場門票，大家可選定日子及時間入場，是次所有收益將全數捐贈予 WWF Hong Kong，支持自然保育。

 

 

　　7 月 18 日至 7 月 21 日（7月16日及17日為AIGLE會員優先日，7 月 21 日提早至下午 3 時閉場）於銅鑼灣時代廣場一座 16 樓舉行AIGLE 年度銷售會！今次精選貨品低至3折，超級吸引！留意，為方便入場及控制人流，活動設有網上電子門票預購，每位 HK$10 入場門票，每張訂單最多可選購  4  位客人入場（可重覆購買），每張成功之訂單將獲一個入場票二維碼（只限使用一次），同一訂單內之客人必須同時入場。是次所有收益將全數捐贈予 WWF Hong Kong，支持自然保育。記得入場時請出示電子 QR Code 門票，每日場次名額有限，售完即止！受條款及細則約束。

 

雨靴低至三折

 

7月18日至7月20日場次時間（合共6個場次可選擇）：10 am – 12 pm、11:30 am -1:30 pm、1pm -3pm、2:30 pm - 4:30 pm、4 pm -6pm、5:30 pm - 8 pm

7月21日場次時間（合共3個場次可選擇）：10 am – 12 pm、11:30 am – 1:30 pm、1pm – 3pm

網上電子門票預購https://bit.ly/44nSa9B

 

 

　　即睇有咩筍貨值得入手！嚟緊雨季一件防水防風的Gore-Tex外套少不了，防水雨靴低至三折，有大人及童裝款及不同顏色圖案，另外漁夫帽及cap帽亦有不少選擇，最啱喜愛夏日戶外活動的你。出入冷氣地方加上天氣變幻莫測，有一件防風、防潑水透氣又輕巧可摺疊的外套好實用，低至半價！

 

Gore-Tex外套原價$3880、折後$2716

 

水靴低至三折

 

水靴折後$600

 

水靴原價$980、折後$294

 

Windstopper系列外套原價 $2980，折後$1490

 

 

　　準備冬天去外國旅行，你一定要target羽絨外套（原價$7220，折後$3240）、羽絨背心都好抵最平$890有交易，童裝長袖衫各$200

 

Gore-Tex羽絨抓毛褸原價$7220，折後$3240

 

背心左#$1206、右$1206

 

背心左$1206、右$890

 

童裝外套 折後$1072

 

 

AIGLE 年度銷售會

日期：7 月 18 日至 7 月 21 日（7月16及17日為AIGLE會員優先日 | 7 月 21 日提早至下午 3 時閉場）

地點：銅鑼灣時代廣場一座 16 樓 

門票︰每位 HK$10 入場門票，所有收益將全數捐贈予 WWF Hong Kong

網上預購︰https://bit.ly/44nSa9B

 

 

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

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