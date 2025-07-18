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18/07/2025

銅鑼灣Harry Potter Mahou Dokoro期間限定店︰大熱玻璃獸BB扭蛋/盲盒/香港限定生日蛋糕系列

#商場 #希慎廣場 #香港好去處 #期間限定店 #HarryPotter #HarryPotterMahouDokoro #銅鑼灣 #Shopping
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Text: Eunice Chow Photo: Harry Potter Mahou Dokoro、Eunice Chow

　　日本Harry Potter - Mahou Dokoro期間限定店銅鑼灣popup！店內有多款以《哈利·波特》和《怪獸與牠們的產地》主題新商品，包括近期大熱的玻璃獸扭蛋和各款盲盒系列。適逢哈利波持7月31日的大日子，麻瓜們可留意以生日蛋糕為主題的商品。凡於店內單次消費滿HK$600或以上，即可獲贈香港限定非賣品環保購物袋乙個！

 

 

　　來自日本的「Harry Potter - Mahou Dokoro」期間限定店之前於九龍塘又一城開業，今次終於來到港島區，銅鑼灣店貨品既有早前熱賣產品，日本最新大熱精品亦同步上架，fans來到一定有新驚喜！大家一家要留意全球僅在香港推出的限定商品，系列以哈利波特生日為設計靈感，包括文件夾、滑鼠墊、記事貼、筆記簿及印花和紙膠帶等文具用品。

 

 

　　你更可於7月25日購買與日本同步開售HAPPEE BIRTHDAE HARRY 系列，包括玻璃碟及杯、主題手染布及海格生日蛋糕座枱鐘。另外，日本最hit的人氣扭蛋系列- 怪獸與牠們的產地》玻璃獸 BB，popupstore都有得扭啦！可愛的玻璃獸 BB 手持牠們最愛的閃亮物件，如加隆幣、紐特的懷錶、美國魔法國會的徽章和紐特的寶石，好可愛。另一大熱《怪獸與牠們的產地》神奇生物麵包造型磁石貼，仿照電影中雅各烘焙店的各款趣怪麵包造型得意，而且實用度高。

 

HAPPEE BIRTHDAE HARRY 玻璃碟 $220及杯$180、主題手染布 $180、海格生日蛋糕座枱鐘$730/件

 

人氣扭蛋系列 - 《怪獸與牠們的產地》玻璃獸 BB $80/件

 

《怪獸與牠們的產地》神奇生物麵包造型磁石貼$100/件

 

　　夏日想一身哈利·波特造型示人，不如穿上主題印花夏威夷裇，衣服隱藏《怪獸與牠們的產地》圖案及《哈利·波特》柏蒂怪味豆圖案，低調有型。凡於店內單次消費滿HK$600或以上，即可獲贈香港限定的「HAPPEE BIRTHDAE HARRY」主題摺疊環保購物袋乙個(非賣品)。數量有限，送完即止。

 

主題印花夏威夷裇$400/件

 

玻璃獸桌上時鐘$850

 

Monster Creation 系列擺設

 

一系列玻璃獸及電影中出現的怪獸公仔

 

最新魔法學院系列精品

 

超實用的毛巾及cushion系列

 

　　

凡於店內單次消費滿 HK$600 或以上,即可獲贈香港限定的「HAPPEE BIRTHDAE HARRY」主題摺疊環保購物袋乙個(非賣品)。數量有限,送完即止。

 

｢Harry Potter - Mahou Dokoro｣ 期間限定店

地址：香港銅鑼灣軒尼詩道 500 號希慎廣場一樓中庭

日期：2025 年 7 月 18 日至 2025 年 9 月 14 日

營業時間：11am-9pm

查詢電話︰5720 9936  

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