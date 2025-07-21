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21/07/2025

松本清The LOHAS康城店7.31開幕︰$199福袋，分店同步有售，三大開幕優惠詳情

#The LOHAS康城 #松本清 #將軍澳 #著數優惠 #hotDeals #商場
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Text: Eunice Chow Photo: 松本清

　　日本人氣連鎖藥妝店「Matsumoto Kiyoshi 松本清」將於2025年7月31日進駐The LOHAS康城，開設第14間分店。新店提供一站式藥妝、護膚、健康食品及生活雜貨，開幕日售 限定福袋限量250個，每個HK$199即可購入總值高達HK$699之商品，好著數！開幕首4天更會員全店9折優惠，及消費折實滿HK$300即可獲贈購物袋，8月1日及2日還有日清元祖小雞見面會。

 

 

開幕限定福袋限量250個

 

　　CP值勁高！松本清The LOHAS康城店7 月31日特設開幕限定福袋限量250個，每個HK$199即可購入總值高達HK$699之商品，當中隨機商品包括 SOFINA iP 土台美容液、WHOMEE  血色感 胭脂、BIFESTA 水嫩柔滑淨透潔面膏、revisis 面膜、VISÉE眉彩、Maybelline 維C潔淨亮肌卸妝液、雪肌精瑩透煥肌效能防曬調色霜限量套裝等等！最著數係其他分店亦於The LOHAS康城分店開幕期間同步發售限量福袋！！！福袋數量有限售完即止，各分店發售之數量有所不同。大家記得7 月31日去松本清搶購！

 

The LOHAS康城分店開幕當日推出限量福袋250個。

 

 

The LOHAS康城店開幕優惠

 

 

優惠一︰會員全店9折

 

　　7月31日至8月3日松本清會員限定優惠 - 全店9折。留意，折扣不適用於購買初生配方嬰兒奶粉及無折扣商品。優惠只適用於The LOHAS康城店。不可與會員幸運輪優惠券及其他優惠券同時使用。優惠條款及細則以網站內容為準。

 

優惠二︰滿HK$300贈購物袋

 

　　7月31日至8月3日消費折實滿HK$300即可獲贈「松本清購物袋」1個。以每單消費折實滿HK$300即送1個。每日限定150個，送完即止。優惠只適用於The LOHAS康城店。消費金額以每單折實總金額計算。每人只限獲贈購物袋1個。

 

 

優惠三︰送HK$30優惠券

 

　　7月31日至8月10日消費折實滿HK$300送「HK$30優惠券」1張。

 

　　「HK$30優惠券」以每單消費折實滿HK$300即送1張。「HK$30優惠券」於松本清香港全線分店消費滿HK$300使用1張（不可累積使用）。優惠券使用期由2025年8月11日至2025年9月30日止。使用條款及細則以優惠券為準。

 

 

日清元祖小雞見面會

日期︰ 8 月 1 日及 2 日

時間︰下午 3:00 至 5:30 期間每 30 分鐘出場一次，合共出場 3 次

第一場下午 3:00 至 3:30

第二場下午 4:00 至 4:30

第三場下午 5:00 至 5:30

 

凡於 2025 年 8 月 1 日（星期五）起購買兩包日清元祖雞汁即食麵（五包裝，即可獲贈行李箱掛牌乙個，數量有限送完即止。

 

Matsumoto Kiyoshi 松本清The LOHAS康城店

開幕日︰7月31日

地址：將軍澳康城路1號The LOHAS 康城3樓320號舖

營業時間：星期一至日10am至10pm

電話： 2658 8838

 

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