內地網購消費貼士︰集運倉開箱驗貨免中伏、退貨運費保險＋內地投訴平台網址

跨境網購方便加上近日「拼多多」熱潮，本港多個提貨點經常大排長龍，與此同時不少人內地網購時遇上退貨或換貨等消費糾紛，甚至投訴無門！廣東省消費者委員會聯同香港消費者委員會及澳門特別行政區政府消費者委員會，特別提供五大消費貼士，提醒大家免中伏。

愈來愈多消費者透過跨境網購平台購買內地商品，同時不少網民在社交平台分享內地網購中伏個案，如拼多多購買Tempo紙巾竟收到一層層發泡膠，換來一肚氣！三地消委會指出，由於部分內地商品因受內地政策法規、物流成本、商品性質及營銷策略等因素影響，只予內地市場銷售（下稱「內銷商品」）。部分港澳居民為購買這些內銷商品，會透過內地集運倉代收及安排集運，或親身到內地自提點自取，因此令網購步驟和運輸過程延長，增加了消費風險。香港消委會稱2022年至今年6月，收到逾萬宗與內地電商相關投訴，經與內地投訴協作機制，大部分可以解決。

點先可以精明消費，減少中伏機會？廣東省消費者委員會聯同香港消費者委員會及澳門特別行政區政府消費者委員會發出以下消費提示。

1. 宜選集運倉開箱驗貨

內地網購最怕貨不對辦，但跨境網購涉及多個環節，包括商戶發貨、內地物流運輸、集運倉代收及暫存、跨境運輸、本地派送或自取等，而集運倉一般只會檢查包裹外層包裝的完整性，並不提供開箱驗貨服務。當簽收時發現商品出現破損等問題，難以評定責任誰屬！三地消委會建議消費者應盡可能在運輸過程中檢查商品的狀況，以及優先選擇能提供開箱驗貨服務的集運倉，或額外購買「開箱拍照」等服務，保障自己。

2. 與商戶協商退換費用

網購退貨或換貨亦是常見問題，而由於內銷商品到達集運倉後的後續物流安排，需由消費者自行處理，退貨相關費用多數由消費者自行承擔。消費者應優先選擇提供退貨運費保險的商品，選購有較大機會退貨或體積較大的商品時，可事先與商戶協商出現品質問題時的退款方案，在雙方達成共識後才選購。

3. 留意清關免稅有規定

早前有男童疑在內地網購平台「拼多多」買入手榴彈外型的煙霧彈，事後涉嫌「管有爆炸品」被捕，事件令人關注內地網購問題。三地消委會指出，跨境網購涉及海關監管，港澳消費者在購買內銷商品時，需留意是否屬於禁止出境或入境的物品（如生鮮食品、活生動植物等），並查詢免稅範圍和免稅額，亦可透過內地海關推出的「掌上海關」應用程式事先了解相關資訊，避免因不熟悉內地政策而引致額外費用或損失。

香港海關有關進出口管制的網站



https://www.customs.gov.hk/tc/serviceenforcement-information/cargo-clearance/index.html

4. 法律標準不同 宜核對商品信息

三地消委會提醒，目前港澳與內地對產品標準及規定各有不同，例如產品標籤說明、品質標準要求等各方面均有差異。由於內銷商品只需符合內地相關規定及標準，因此港澳消費者若對個別品質標準有特定要求，應在購買前仔細查閲產品的詳細資料、功能說明等資訊，有需要時可進一步查閱產品所參照的品質標準，考慮是否符合自身需求，避免收貨後引起消費糾紛。

5. 保留訂單及時投訴

消費者在網購時應妥善保存訂單資訊、客服溝通紀錄等憑據。一旦發生消費糾紛時，可先向相關網購平台申請介入處理，若無法解決糾紛，可向所屬地區的消費者委員會或透過廣東消費投訴諮詢信息化綜合平台（粵港澳大灣區消費投訴轉辦平台 https://ts.gdcc315.cn/dologin 進行投訴。