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31/07/2025

大熊貓龍鳳胎寶寶主題郵票8月15日推出，寄信有特別版郵戳，郵局免費蓋紀念印

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Text: Eunice Chow

　　香港郵政將於8月15日推出以「大熊貓龍鳳胎寶寶」為題的特別郵票及相關郵品，發行一套六枚郵票、兩款郵票小型張及相關郵品，展示大熊貓寶寶在不同階段的生活點滴，見證牠們的成長旅程。各位契爸契媽唔好錯過集郵好機會！

 

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「大熊貓龍鳳胎寶寶」為題的特別郵票及相關郵品。圖示郵票和特別郵戳。

 

　　中央政府於2007年贈送香港特別行政區的一對大熊貓「盈盈」和「樂樂」，於2024年8月15日誕下一對龍鳳胎寶寶。龍鳳胎寶寶是香港首次成功繁殖並在香港出生的大熊貓，而媽媽「盈盈」更是全球最高齡初次產子的大熊貓。這對大熊貓龍鳳胎的誕生別具意義，對於香港大熊貓的保育和繁殖計劃具有積極的影響。廣大市民非常喜愛這對大熊貓寶寶，並時刻關注牠們的成長。2025年5月27日，龍鳳胎寶寶獲官方命名為「加加」（家姐）及「得得」（細佬）。

 

 

　　全線郵政局和香港郵政網上購物坊「郵購網」（shopthrupost.hongkongpost.hk）由8月1日起發售「大熊貓龍鳳胎寶寶」正式首日封。每個售價二元五 角。而郵票（一 套 六款 面 值）、小全張、小全張 （自 動 黏貼 ）、10 元郵票小型張及20 元郵 票小型張於8 月8 日起 在 郵政 總 局、九龍灣郵 政 局、沙 田中央郵政局、屯 門中央郵政局、尖沙咀郵政 局和荃灣郵政局展出。特別郵票及相關郵品將於8月15日起在各郵政局及「郵購網」發售，而貼有特別郵票的已蓋銷首日封、郵資已付圖片卡（空郵郵資）及珍藏套裝只限在集郵局發售。

 

  

　　此外，香港郵政將於8月15日起特別推出「大熊貓龍鳳胎寶寶」紀念印，以供市民蓋印留念，直至另行通知。紀念印將會在各郵政局（流動郵政局除外）提供。

 

 

香港郵政郵票策劃及拓展處

https://stamps.hongkongpost.hk/

 

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