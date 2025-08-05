全港首個村上隆Ohana Hatake期間限定店︰全新顏色拖鞋＋巨型櫻花藝術裝置

村上隆粉絲召集！太古廣場即日至8月13日呈獻「Field of Flowers」——全港首個村上隆Ohana Hatake期間限定店，全球首發四款新品，大家Shopping時不要忘記於場地中庭位置巨型櫻花藝術裝置及櫻花幻鏡牆打卡。

村上隆以極具風格的「超扁平」(Superflat) 美學聞名，期間限定店亦保留此獨特元素設計。

太古廣場的Ohana Hatake期間限定店將於兩週內分階段發售一系列注目商品，包括兩個系列合共十二種配色的鞋履。 人氣「Ohana Full Bloom」全系列八種色彩的拖鞋以村上隆的招牌花卉圖案，立體花朵裝飾和鮮艷色彩搭配，展現村上隆超扁平美學世界的獨創設計語言。是次期間限定店推出Ohana Full Bloom系列兩款全新顏色拖鞋——Buttercup與Lime Zest，充滿夏日色彩。

期間限定店為Ohana Full Bloom系列推出兩款全新顏色拖鞋Buttercup

期間限定店為Ohana Full Bloom系列推出兩款全新顏色拖鞋Lime Zest

另外，「Surippa Ohana」系列主打鏤空拖鞋設計，全新面世的兩種大膽新色包括Deep Forest和Sweet Grape，濃郁的大自然色彩為鏤空設計增添新鮮面向。

全新色調_Surippa Ohana Sweet Grape

全新色調_Surippa Ohana Deep Forest

7月31日至8月13日，凡於太古廣場及星街小區即日電子消費滿港幣800元，即可換領Ohana Hatake精選咖啡乙杯；憑即日電子消費滿港幣1,500元或以上，可獲贈Ohana Hatake限量版手提袋乙個，伴您展開完美的夏日購物之旅。

此外，由7月31日至8月24日亦推出Summer in Full Bloom獎賞，升級盛夏消費體驗。持有渣打國泰Mastercard®之顧客可於此期間享有額外購物禮券獎賞

「Field of Flowers」—— 村上隆Ohana Hatake期間限定店

地點：金鐘太古廣場LG1層Garden Court

時間：上午11時至晚上8時