  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    關稅戰
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
Shopping What’s On
影視娛樂Foodie What’s On玩樂 What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本師傅靈靈法產品速遞GP小貼士魅遊澳門
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 名店

05/08/2025

全港首個村上隆Ohana Hatake期間限定店︰全新顏色拖鞋＋巨型櫻花藝術裝置

#著數優惠 #期間限定店 #Jetso #村上隆 #Shopping #金鐘 #週末好去處 #商場 #香港好去處 #太古廣場 #打卡
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Eunice Photo: 太古廣場

　　村上隆粉絲召集！太古廣場即日至8月13日呈獻「Field of Flowers」——全港首個村上隆Ohana Hatake期間限定店，全球首發四款新品，大家Shopping時不要忘記於場地中庭位置巨型櫻花藝術裝置及櫻花幻鏡牆打卡。 

 

村上隆以極具風格的「超扁平」(Superflat) 美學聞名，期間限定店亦保留此獨特元素設計。

 

 

　　太古廣場的Ohana Hatake期間限定店將於兩週內分階段發售一系列注目商品，包括兩個系列合共十二種配色的鞋履。 人氣「Ohana Full Bloom」全系列八種色彩的拖鞋以村上隆的招牌花卉圖案，立體花朵裝飾和鮮艷色彩搭配，展現村上隆超扁平美學世界的獨創設計語言。是次期間限定店推出Ohana Full Bloom系列兩款全新顏色拖鞋——Buttercup與Lime Zest，充滿夏日色彩。

 

期間限定店為Ohana Full Bloom系列推出兩款全新顏色拖鞋Buttercup

  

期間限定店為Ohana Full Bloom系列推出兩款全新顏色拖鞋Lime Zest

 

　　另外，「Surippa Ohana」系列主打鏤空拖鞋設計，全新面世的兩種大膽新色包括Deep Forest和Sweet Grape，濃郁的大自然色彩為鏤空設計增添新鮮面向。

 

全新色調_Surippa Ohana Sweet Grape

 

全新色調_Surippa Ohana Deep Forest

 

　　7月31日至8月13日，凡於太古廣場及星街小區即日電子消費滿港幣800元，即可換領Ohana Hatake精選咖啡乙杯；憑即日電子消費滿港幣1,500元或以上，可獲贈Ohana Hatake限量版手提袋乙個，伴您展開完美的夏日購物之旅。

 

  

　　此外，由7月31日至8月24日亦推出Summer in Full Bloom獎賞，升級盛夏消費體驗。持有渣打國泰Mastercard®之顧客可於此期間享有額外購物禮券獎賞

 

「Field of Flowers」—— 村上隆Ohana Hatake期間限定店

地點：金鐘太古廣場LG1層Garden Court

時間：上午11時至晚上8時

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

我要回應
更多Shopping What’s On文章

你可能感興趣

#著數優惠 #期間限定店 #Jetso #村上隆 #Shopping #金鐘 #週末好去處 #商場 #香港好去處 #太古廣場 #打卡
更多吃喝玩樂文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

中美夾擊入窮巷，老仙南海呼風雨

07/08/2025 14:49

大國博弈

關稅戰 | 白宮擬徵100%晶片關稅，但生產線移美企業將獲豁...

07/08/2025 09:20

關稅戰

定期存款 | 一周定存合集，華僑6個月定存高門檻1.88厘，...

03/08/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk