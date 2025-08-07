07/08/2025
開倉著數︱駱駝牌真空玻璃膽保溫壺只售$120、雙層保溫杯$49，Chiikawa冷氣被$299起、名牌戶外服飾2折起
Eunice Chow
食好啲，精明買；盡力玩，活得好
Senior Content Editor
駱駝牌好多人細細個就聽過，經典襟用又保溫，品牌最近於海港城展銷集開倉勁減，經典保溫壺只售$120，仲有一系列保溫瓶及飯壺半價起，入貨好時機！同場更有Protrek戶外服飾用品低至2折開倉，以及Casablanca床品及家品廚具大減價！
香港經典品牌駱駝牌首次登陸海港城展銷集，多款杯款、保溫壺任你揀！香港品牌駱駝牌保溫壺以真空玻璃膽聞名，經典保溫壺只售$120勁多色揀，如果鍾情經典銀色款今次開倉都有，買番屋企用回憶番晒嚟！
450ml真空玻璃膽保溫壺超特價$120
經典銀色款暖水壺 $289起
1.68L真空玻璃膽保溫壺 $259
除此之外，仲有品牌不同款式真空玻璃膽保溫壺1.1L$268、1.68L $325、280ml真空玻璃膽保溫杯 $129、180ml雙層玻璃膽保溫杯$49、水樽半價$74.5，帶飯返工的朋友可留意保溫飯壺。
240 ml陶瓷雙層不锈鋼杯 $79
530ml陶瓷層不锈鋼宜空保溫瓶$149
500ml水樽半價 $74.5
280ml真空玻璃膽保溫杯 $129
1公升不锈鋼保溫飯壺半價 $275
