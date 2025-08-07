日本人氣「大國藥妝」登陸尖沙咀！新張期內全單85折＋消費滿$100即送niko and／LOWRYS FARM $50折扣券！

全日本約160間分店的「大國藥妝」，首間海外分店今日（8月7日）於尖沙咀正式開業！貨品選擇多，除了日本的藥物、化妝及護膚品、健康食品、零食之外，更有「大國藥妝」自家品牌的產品，新張期內更有全單85折優惠！

日本「大國藥妝」於尖沙咀開設首間海外分店。（圖片來源：香港政府新聞網）

香港店有「大國藥妝」自家品牌產品出售。（圖片來源：香港政府新聞網）

投資推廣署消費產品總裁梁耀云（右）出席了「大國藥妝」的開幕儀式，身旁為大國香港有限公司總經理曾銘傑，董事長神戸慎太郎及高級總經理織田英生。（圖片來源：香港政府新聞網）

除了全單85折的開業優惠，大國藥妝更聯乘潮流服飾品牌ADASTRIA大送優惠券！由即日起至2025年9月30日，於大國藥妝香港門市單次購物滿$100，即送ADASTRIA品牌$50折扣券。ADASTRIA旗下有多個人氣服飾品牌，包括GLOBAL WORK、niko and ...、LOWRYS FARM、studio CLIP、JEANASIS及Heather。如果於這些品牌實體店舖消費，則送大國藥妝優惠券， 最高可以減$150！

香港大國藥妝

地址：尖沙咀金馬倫道22-24號

營業時間：10am-10pm

IG：https://www.instagram.com/daikokudrug_hk/