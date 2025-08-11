  • 報價
11/08/2025

沙田新城市廣場 KYUBI x Toy Story 期間限定店：索克天王+三眼仔做主角！fans必買潮物及寵物用品

Text: Katty Wu

　　今年是《反斗奇兵（Toy Story）》30周年的大日子，很多品牌都推出各式各樣的紀念商品。不少Mirror fans都知道，副隊長Anson Kong（AK）非常喜歡迪士尼動畫，所以由他創立的品牌KYUBI今年都有推出Toy Story的產品。繼早前發售的「KYUBI Charm」盲盒之後，最近亦推出了衫及寵物用品，更於沙田新城市廣場開設期間限定店，無論是AK的fans（生粉）還是Toy Story的fans，都應該去掃貨及打卡！

 

　　今次KYUBI的Popup Store，主角是當年以一句「I am your father!」大受歡迎的反派「索克天王（Emperor Zurg）」，店內更放了一個模仿索克天王玩具原廠包裝盒設計的巨型打卡位，Toy Story fans一定要去打卡！

 


Popup Store的設計以「索克天王的宇宙空間」為主題靈感，場景用色及設計都充滿未來感。

 


索克天王玩具原廠包裝盒設計的巨型打卡位，fans可以走進去「扮玩具」！

 

　　雖然《Toy Story》的主角是胡迪及巴斯光年，但在香港，應該最多人喜歡的角色是三眼仔吧！Popup Store亦有不少三眼仔的元素，包括「薄餅星球（Pizza Planet）」，《反斗奇兵》第一集，安仔就是從這裡的夾到三眼仔回家！

 


Fans應該會記得三眼仔的金句是「I have been chosen!」吧！

 


Pizza Planet應該是三眼仔「初登場」的地方。

 

　　KYUBI今次共推出了5款Toy Story產品，包括3款上衣，以及品牌首次推出的2款毛孩用品。另外，以Toy Story不同人氣角色設計的KYUBI Charm金屬收藏掛飾盲盒都可以於Popup Store買到。

 


KYUBI索克天王衛衣 $720

 

　　正面是索克天王「笑容」形狀的KYUBI字款，背後則有大魔頭的惡樣，衛衣放於模仿索克天王原廠玩具包裝的紙盒內，型格簡約而玩味十足！

 


KYUBI三眼仔針織上衣 $620

 

　　柔軟的針織上衣，配搭運動型Polo衣領，排排企的三眼仔非常可愛！

 


KYUBI #ToyStory30 Jacket & Button-DIY Limited Box Set $1,280

 

　　防水外套上印滿玩具們的剪影，入面則是第1集《Toy Story》電影手繪線稿，滿滿的回憶！另配備4款設計（共8個）鈕扣，可按喜好自由更換。包裝盒更仿照薄餅星球Pizza盒設計，貫徹KYUBI玩味細節，誠意滿分值得收藏，《Toy Story》迷絶不能錯過！

 


三眼仔寵物餐碗連滑板架 $980、三眼仔寵物睡床 $380

 

　　KYUBI首次推出毛孩用品，AK更特別派出「愛兒」猜柴做model示範！（猜柴內心OS：老豆，張床太細了吧！）

 


KYUBI Charm金屬收藏掛飾盲盒 每盒$129.9

 

　　以3D金屬鑄造，圖案精緻分明，配合透明收藏盒及可拆式皮扣，極具收藏價值。

 


新城市廣場內還有很多Toy Story的裝置，fans打卡必去！

 

KYUBI #ToyStory30 Popup Store

日期：即日起至9月3日

營業時間：11am–9pm

地點：沙田新城市廣場一期L1 East Wing

IG：https://www.instagram.com/_kyubi_official/ 

