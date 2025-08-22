比亞迪純電SUV ATTO 2 登陸香港！售價$169,800 主打「首次買車」年輕市場 提供全港獨家「電芯終身保用」服務

香港的油價厲創新高，加上愈來愈多停車場新增充電設施，令不少駕駛者都心郁郁想買電動車！比亞迪（BYD）在香港推出了全新純電動SUV ATTO 2，以靈活操控、智能科技及高性價比為核心，售價僅$169,800，非常適合「首次買車」的年輕人及小家庭。

比亞迪以「高性價比」策略強勢進軍香港電動車市場，鎖定年輕人「首次買車」需求。亞太汽車銷售事業部總經理劉學亮早前在新車發布會上表示：「面對市場競爭，致勝之道在於包容性與高性價比。我們的目標是『為每一位市民造車』，不論背景，都能在比亞迪找到適合自己的車型，實現技術普惠。」

比亞迪亞太汽車銷售事業部總經理劉學亮早前在新車發布會上表示他們的目標是「為每一位市民造車」。

這次比亞迪推出功能豐富的全新純電動SUV車型ATTO 2，以時尚潮玩的設計、多元化配套，主打年輕人市場，目標客群鎖定25至45歲的年輕上班族、小家庭以及追求時尚科技的換車人士。安全規格同樣一絲不苟，全線採用比亞迪專利刀片電池（Blade Battery），搭配51.13度電容量，並配備高強度車身，其中高強度鋼材使用比例達80.2%，全面保障駕乘安全。比亞迪更為ATTO 2提供全港獨有電芯終身保用及大灣區聯保服務，更是「跟車不跟人」，為車主提供更全面、長遠的保障。

ATTO 2發布會現場特設「潮玩都市體驗館」，讓來賓全方位感受ATTO 2的年輕活力與智能魅力。

為應對香港密集的城市環境，比亞迪在e平台3.0技術下的全新車款：ATTO 2定位為準A級純電SUV，採用「CTB電池車身一體化」（Cell-to-Body）技術，有效提升車身剛度及空間實用率。新車搭載130kW高性能電機，配合高效八合一電驅總成，最大續航力可達410公里。

在充電效率方面，ATTO 2電量由10%充至80%僅需38分鐘，切合香港都市生活的急速節奏。其5.25米的最小迴旋半徑為同級領先，大幅提升在窄巷穿梭或在停車場泊位的靈活性。車輛同時配備360度全景影像及透明底盤功能，有效減少駕駛盲點，讓駕駛者在擠擁的都市環境中能更得心應手。

ATTO 2的智能座艙系統，支援語音控制、手機與車輛互聯、遠程操控等功能，並配備電話NFC車匙解鎖及VTOL移動放電功能，將車輛化身為「車輪上的智能終端」，滿足年輕一代對科技及多元化生活場景的需求。雖然車身輕巧，但配置2,620mm的軸距配合巧妙佈局，而車尾廂容量更可擴展至1,320公升，同時兼顧實用性。

12.8吋可旋轉多媒體螢幕

電話NFC車匙解鎖

舒適的多功能座椅，支持電子調節以滿足個人坐姿偏好，並配備通風功能。

06

大容量車尾廂

全新車型ATTO 2共有4種個性化配色選擇，包括「奶灰綠」、「滑雪白」、「曜石黑」及「時光灰」，稅前僅$155,000（稅後$169,800），再配合全港獨家「電芯終身保用」的安心保障，對於「首次買車」的朋友來說，確實非常吸引。

ATTO 2共有4種個性化配色選擇。

比亞迪不僅重視產品的「高性價比」，更致力於與車主建立深厚連結，以「賣一台車，交一個朋友」的理念，深信交付車輛僅僅是開始，未來將持續提供全方位的服務和關懷。藉新車發佈之際，比亞迪特別舉辦以「聚光同行 綠動未來」為主題的「比亞迪家庭日」，旨在建立溫馨的「BYD Family」車主社群。透過與車主近距離互動、傾聽他們的聲音，體現比亞迪對香港市場和每一位用户的重視與感謝。比亞迪高層更親身參與其中，與車主們直接交流，展現品牌「以客為尊」的服務理念，並承諾與香港車主攜手同行，共創綠色未來。

比亞迪以「賣一台車，交一個朋友」的理念，建立溫馨的「BYD Family」車主社群。

比亞迪

網址：www.bydhk.com