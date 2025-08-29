  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    輕鬆護老
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
Shopping What’s On
影視娛樂Foodie What’s On玩樂 What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本師傅靈靈法產品速遞GP小貼士魅遊澳門
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 名店

29/08/2025

惠康開學大折日 門市網店全場88折：可口可樂每罐唔使3蚊！刀嘜花生油88蚊3支！合味道大杯麵每盒$6.8

#著數優惠 #Jetso #Wellcome #Shopping #惠康 #惠康大折日 #開學大折日
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Katty Wu

　　惠康於暑假最後兩天舉行「開學大折日」，門市或網店全場88折！8月30日（星期六）為門市限定，於全線惠康門市買滿$168，即享全場88折；而8月31日（星期日）則是惠康網店限定優惠，於網店買滿$888／「網購店取」消費滿$168，亦可享88折，只限2天，無論要不要開學，大家都應該把握機會入貨！

 

精選急凍炒粉麵飯／薄餅4件即享77折 平均每件$13.2起

 

　　由8月29日至9月4日一連7日，選購指定急凍炒粉麵飯或薄餅4件，即享77折，其中必入手有「好e食」各款急凍拌麵／意粉／炒烏冬，以及「淘大」急凍炒粉麵飯；於8月30及31日「開學大折日」購買，88折後平均每件只是$13.2起，非常超值！

 

「好e食」各款急凍拌麵/意粉/炒烏冬（260-320克）

優惠價：$41.9/2件

折實價：$64.5/4件

折實平均：$16.2/件

8月30日/31日滿指定金額再88折，每件$14.2

 

淘大急凍炒粉麵飯（220/250克）

優惠價：$39/2件

折實價：$60/4件

折實平均：$15/件

8月30日/31日滿指定金額再88折，每件$13.2

 

門市限定88折優惠

 

　　惠康精選部分貨品提供門市限定優惠，8月30日於門市買滿$168，即可享88折！個人心水推介可口可樂，平均每罐唔使3蚊，要大量入貨！

 

 

超優惠價加購優惠（優惠期：8月29日至9月4日）

 

購買任何產品+$27，換韓國樂飛利乳酪雪糕杯　2杯裝1盒（價值$45）

 

購買任何產品+$35，換3排益力多活性乳酸菌飲品　5x100毫升（總值$40.5）

 

購買任何產品+$30，換4包Meadows三摺式抹手紙 250張裝（總值$40）

 

同場加映：激抵優惠 超值限時搶！（優惠期：8月29日至9月4日）

 

購買4支牙齦適精選單支裝牙膏90-120克（$159.6起/4支），送：

1件Pure by Meadows扁線牙線棒 50支裝x 3盒（價值$15）

1支滴露泡沬殺菌潔手液250毫升（價值$33）

1包DoDoME強力消臭3D洗衣珠（鈴蘭百合劑）25粒裝（價值$50）

1支高樂氏潔廁劑709毫升（價值$22）

1件維達超韌輕便抽取式面紙 4/5包裝（價值$23）

1條維達金裝3層衛生紙 10卷裝（價值$37）

禮品總值$180

 

購買任何家樂氏穀物早餐產品滿$50，送：

1排子母各款奶類飲品/乳酪飲品4x110毫升（價值$11）

1筒品客薯片102克（價值$16）

禮品總值$27

 

惠康

網址：www.wellcome.com.hk

 

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

我要回應
更多Shopping What’s On文章

你可能感興趣

#著數優惠 #Jetso #Wellcome #Shopping #惠康 #惠康大折日 #開學大折日
更多吃喝玩樂文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

現代啟示錄

28/08/2025 12:09

大國博弈

定期存款 | 創興大幅上調港元短存息，渣打6個月加至2.2厘

27/08/2025 20:31

貨幣攻略

關稅戰 | 美歐簽署框架貿易協議，汽車關稅最快9月起降至15...

22/08/2025 01:09

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk