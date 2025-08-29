  • 報價
吃喝玩樂
Shopping What’s On
影視娛樂Foodie What’s On玩樂 What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本師傅靈靈法產品速遞GP小貼士魅遊澳門
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 名店

29/08/2025

京東香港推出「屏幕壞點包退」服務！承諾0壞點 有壞30天內包退

#網購 #著數優惠 #Shopping #Jetso #售後服務 #京東 #京東香港 #顯示屏
Text: Katty Wu

　　京東昨日（8月28日）正式宣布在香港全面升級屏幕類商品售後服務，率先推出「屏幕壞點包退」服務。即日起至2025年底，香港消費者在京東App購買自營顯示器、電腦等屏幕類商品，若發現存在壞點，就算只有一個「死點」，都可向京東客服申請，平台將會提供30天內包退服務。

 

　　一直以來，買電腦或買顯示屏，如果發現「死點」，想退想換都不是那麼容易，因為一般的店舖都會表示「3個壞點內屬合格」！這次京東的售後服務，買mon買電腦就不用再「開盲盒」！京東港澳相關負責人表示：「行業標準是保障消費者權益的底線，京東始終致力於提升香港消費者的購物體驗，我們願意不斷突破行業規則，持續優化服務，為消費者提供更加極致的消費體驗。」

 

 

　　其實為甚麼京東突然會在香港推出「屏幕壞點包退」服務呢？據說原來是因為早前一位網民，表示自己在電腦節以$3,999買了一部MSI顯示屏，到貨開機後發現顯示屏上有一粒很小的壞點，但「MSI最少要3粒才可以更換」！因為該網民平時較多使用電腦，尤其較多用於觀看動漫，所以比較在意壞點的影響，於是便打算平放那個顯示屏！

 

　　原來按照行業普遍規定，液晶顯示屏存在3個及以上壞點的情況才可進行換修，3個以內的壞點則視為合格產品，而實際上，很多購買過顯示屏類商品的消費者都有過相似經歷。

 

 

　　了解到該網民的遭遇後，京東立即通過官方帳號聯絡該他，表示願意提供一部全新無壞點的MSI顯示幕。而隨著這一事件的發酵，越來越多消費者紛紛反映遇過類似的問題，因此，京東決定推出「屏幕壞點包退」服務。

 

 

　　其實早在今年3月，京東在香港已經就自營家電類商品推出「30天內包退、180天內有壞換新」服務，京東負責人表示：「對於香港用戶反映的購物痛點，我們會在第一時間盡力去解決。本次推出『屏幕壞點包退』服務，我們希望通過這一服務升級，減少消費者購買屏幕類商品時的顧慮，也希望能夠讓更多消費者感受到京東『又好又便宜』的購物體驗。」

 

 

京東 香港

網址：https://hk.jd.com/

 

#網購 #著數優惠 #Shopping #Jetso #售後服務 #京東 #京東香港 #顯示屏
