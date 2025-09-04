04/09/2025
松本清北角新店9月18日開幕：全店限時9折、送$30優惠券與購物袋
Eunice Chow
Eunice Chow
食好啲，精明買；盡力玩，活得好
Senior Content Editor
港島東區終於有首間松本清啦！品牌第15間分店9月18日將進駐北角匯 ，新店開業首四日松本清會員可享限定優惠全店9折，滿$300送松本清購物袋，另外9月18至28日11天限定消費滿$300送$30優惠券，即睇三大開業優惠及新品推介。
北角匯店開幕三大優惠
優惠一︰會員限定全店9折
9月18日至9月21日，松本清會員可享全店9折限定優惠 ，折扣不適用於購買初生配方嬰兒奶粉及無折扣商品。優惠只適用於北角匯店。不可與會員幸運輪優惠券及其他優惠券同時使用。優惠條款及細則以網站內容為準。
新品推介:松本清x KOSÉ共同研發自家品牌盈透安膚洗顏泡沫
新品推介:松本清自家高性價比美妝品牌保濕凝膠 妝前底霜 01 自然膚色
優惠二︰消費送購物袋
9月18日至9月21日
每單消費折實滿HK$300即送「松本清購物袋」1個，每日限定150個，送完即止。優惠只適用於北角匯店。
新品推介:ARGELAN有色潤唇膏
新品推介:matsukiyo 按摩洗髮刷
優惠三︰送HK$30優惠券
9月18日至9月28日每單消費折實滿HK$300即送1張「HK$30優惠券」，優惠券於松本清香港全線分店消費滿HK$300使用1張（不可累積使用）。優惠券使用期由2025年9月29日至2025年10月31日止。
新品推介:REVISIS 3D保濕面膜
新品推介:松本清自家品牌CONCRED高濃度×高功能性洗頭水/護髮素
松本清Harbour North 北角店
2025年9月18日正式開業
地址：北角渣華道123號, Harbour North北角匯2期地下G28-29 & G33-34號舖
營業時間：星期一至日10am至10pm
電話：2588 1588
