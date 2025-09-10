iPhone17上台優惠合集｜SmarTone、3HK、中移動預訂攻略＋Apple Trade in換購價詳情

美國Apple發布會剛於9月10日發布，所謂「早買早享受」，你咪已經心思思想入手超薄 iPhone 17 Air、全新設計 iPhone 17 Pro 系列等手機，即睇Apple官方「以舊換新」優惠，以及各大主要電訊商預訂新機上台的著數優惠與禮遇！

iPhone 17 Pro／Air登場！蘋果發佈會2025新品功能＋AirPods Pro 3+Watch Series 11售價公開

Apple 官網指iPhone 17 Pro 將9月12日晚上8時起接受預訂。9月19日起發售。每位顧客限購兩部 iPhone 17 Pro及兩部 iPhone 17 Pro Max，價格HK$9,399 起。不少果粉都會考慮透過 Apple Trade In 換購計劃，以舊換新優惠，節省更多，即睇官網公佈「以舊換新」優惠。

iPhone 17官網公佈售價$6899起

iPhone 17 Pro 官網公佈售價$9399起

iPhone 17 Air官網公佈售價$8599起

SmarTone出機快證著數優惠

SmarTone連續兩年，超過90%擁有SmarT Pass的客戶可以於新機開售後一星期內拎機！只要選用指定5G月費計劃，即可獲得SmarT Pass出機快證，排快隊訂年度新機。今年首次增設「預計機王到手日」，當持有快證的客戶完成預訂程序後，系統將會顯示預計的取機日期，增加整個預訂流程的透明度，新機幾時到手有晒預算。

留意，快證持有人需在「機王」正式接受預訂起的48小時內行使其資格。該計劃分為兩個級別，客戶選用指定5G月費計劃即可獲「SmarT Pass」；若選用月費399或以上的計劃，則可升級至「SUPERSmarTPass」，享有首批優先出機的更高禮遇。在優惠方面，SUPERSmarTPass持有人可享高達2,500的手機禮券，而SmarT Pass客戶亦可享高達1,500的手機禮券。兩級快證用戶均可同時獲得12個月的升級版手機屏幕保護服務「SmarTone爆芒換新™」及300的Trade-in回贈等優惠。

重點優惠：

• 選用指定 5G 合約期限服務計劃，機價直減高達$2,500

• 專享自選迎新禮遇，HK$400 手機及配件禮券或 6 個月 Disney+ 服務或 5 張半價亞太區漫游數據多日通禮券或 HK$300超市禮券或其他禮品

• SmarTone Plus 會籍專享生日禮遇、非凡禮待及全年專屬優惠

• 升級版雙面保護「SmarTone爆芒換新」服務

機價直減最多$2500！優惠只適用於客戶選購建議零售價$5,000 或以上之手機，並須預繳手指定服務費金額（如適用）預繳金額將根據銷售及服務合約（或銷售及服務合約附帶協議）所詳述的安排於服務計劃生效後回贈客戶。

3HK $2,000機價折扣+送KABU PASS銀會籍

3HK亦推出早出機優惠，官網宣傳留位保證包括高達$10,000手機現金券、額外享高達$2,000機價折扣、包世界通用數據、送2年免費旅遊保（價值$2,000）及KABU PASS銀會籍3個月及9折券，可以食盡牛角、温野菜、牛涮鍋等人氣食店。

留意，優惠須選用指定月費計劃並預繳$500，及於指定地區及網絡使用（指定地區及漫遊合作夥伴或會隨時變更）。優惠名額有限，售／送完即止。受條款及細則約束。

重點優惠：

• 高達 HK$10,000 手機現金券

• 額外享高達 HK$2,000 機價折扣

• 包世界通用數據

• 送 2 年免費旅遊保（價值 $2,000）

• 送 KABU PASS 銀會籍 3 個月及 9 折券，牛角、温野菜、牛涮鍋等人氣食店適用

中移動Privilege Club會員優惠

中移動Privilege Club會員可享額外手機折扣優惠配額，鑽石咭及白金咭會員每年尊享額外12個配額、金咭會員尊享額外4個配額。除此之外，CMHK Privilege Club不定時舉辦旗艦手機優先體驗活動，邀請產品專家現場介紹多項新機創新功能及分享嶄新玩法，會員零距離體驗新機。鑽石卡會員獲享最優先報名權，白金卡會員獲享第二優先報名權 ，金卡會員獲享第三優先報名權。

