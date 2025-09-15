眼鏡88 大減價｜太陽眼鏡$100起＋名牌鏡架$200起＋隱形眼鏡優惠，憑券換禮品

眼鏡88即日起至9月30日於灣仔華潤大廈進行季末特賣，逾50個國際品牌鏡架及太陽眼鏡以優惠價發售，款式超過800款，最平$100有交易，優惠產品每週補貨，售完即止。今次更首次新增隱形眼鏡優惠，凡購買單光、散光或多焦點隱形眼鏡可獲額外用量，抵上加抵！

精選品牌包括：999.9、BURBERRY、CARIN、CELINE、CHAMELO、CHARMANT Z、CHRISTIAN DIOR、COACH、DAVID BECKHAM、DITA、GIORGIO ARMANI、GUCCI、HAMAMOTO、HUGO BOSS、IC! BERLIN、JILL STUART、KAME MAN NEN、KATE SPADE、MARKUS T.、MATSUDA、MONCLER、MONOQOOL、NIKE、OAKLEY、OLIVER PEOPLES、OVVO、POLAROID、RAY-BAN、REYKJAVIK EYES、SILHOUETTE、SOLOS、STEADY、TAVAT、TIFFANY & CO.、VEDI VERO、YSL及ZEISS等。

• 期間限定優惠包括名牌太陽眼鏡$100起，激抵！凡購買指定品牌鏡架，可以$80換購原裝眼鏡盒。

• 名牌鏡架 $200起

• 鏡片 $200，鏡片及隱形眼鏡以兌換券形式出售，已包含於全線眼鏡88的驗眼服務。

• 是次限定店更首次新增隱形眼鏡優惠，凡購買單光、散光或多焦點隱形眼鏡可獲額外用量（單光／散光／多焦點)

• 精選眼鏡配件及精品，低至$10起

• 智能眼鏡低至8折

• 領取電子換領券，任何消費後即可憑券換領精美禮品乙份：https://bit.ly/4n78qnP（數量有限，換完即止）

眼鏡88灣仔期間限定店

日期：即日起至9月30日（9月14、27及28日除外）

營業時間：星期一至五：上午10:00 – 晚上7:00、星期六至日：上午10:00 – 晚上6:30

地址：灣仔港灣道26號華潤大廈1樓101號舖