播道兒童之家二手名牌慈善義賣，全數收益捐改善家舍大樓工程

又到換季的季節，不妨考慮今個星期六及日（10月11日及12日）播道兒童之家二手名牌慈善義賣，一眾善心人已捐出多款世界各地名牌手袋、時裝、鞋及珠寶首飾義賣。是次義賣收益將不扣除成本全數撥捐播道兒童之家，用作家舍舊大樓改善工程經費，支持環保同時多買多行善！

播道兒童之家 二手名牌慈善義賣將於10月11日及12日舉行，一眾善心人已捐出多款世界各地名牌手袋、時裝、鞋及珠寶首飾予「播道兒童之家」作慈善義賣用途，包羅萬有，所有貨品只此一件，售完即止！ 播道之家位於黃大仙沙田坳道的兒童院護服務大樓於1963年落成啟用至今，樓字已步入「高齡」階段。義賣收益將不扣除成本全數撥捐播道兒童之家，用作家舍舊大樓改善工程經費。

多位藝人及慈善家響應支持，關心妍、劉倩婷、林淑敏、李亞男、鄭子誠、陳芷盈、劉港源、張蕙然、徐偉賢、Ada Lui 及蔣麗萍呼籲大眾出席支持慈善義賣為「播道兒童之家」籌款，為孩子共建美好家園。是次慈善義賣活動，即場登記即可參與，齊齊支持為播道兒童之家共襄善舉！

播道兒童之家二手名牌慈善義賣

日期︰10月11日及12日

時間︰10:30am - 7pm

地點：金鐘法院道太古廣場港島香格里拉酒店 - 泰山廳

查詢︰2323 8224

https://youtu.be/aUmN6RrBzyI

www.ech.org.hk