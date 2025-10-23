  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    貨幣攻略
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
Shopping What’s On
影視娛樂Foodie What’s On玩樂 What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本產品速遞GP小貼士魅遊澳門
關鍵字：甜品 米芝蓮 週末好去處 消委會 家電 打卡熱點 北上玩樂 美食情報 著數優惠

23/10/2025

屈臣氏網店「雙11」購物優惠：買滿$488即減$60、滿$1,088即送迷你相機！更有機會贏iPhone 17

#Shopping #Jetso #雙11 #網購 #著數優惠 #屈臣氏 #迷你相機 #iPhone 17 #減價
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Katty Wu

　　喜歡shopping的朋友，應該都期待「雙11」購物節的來臨，而屈臣氏網店就快人一步，率先推出「雙11狂賞Code」，由即日起至11月13日，可以優惠價錢買到多種類型的產品，包括嬰兒用品、個人護理、營養補充、日韓美妝等，買滿$1,088送首次登場的「屈仔限量版迷你相機」，累積消費最高更有機會帶走iPhone 17及APPLE AirPods 4 耳機！

 

　　潮流興迷你相機，屈臣氏都推出了「屈仔限量版迷你相機」，內置10款萌爆屈仔相框，輕輕鬆鬆就可以影相、錄影！只需於屈臣氏網店購物滿$1,088，輸入【TAKEAPIC】優惠碼，即免費獲贈屈仔限量版迷你相機。另外亦可買精選產品，以$188加購換領。

 

 

　　活動期間，易賞錢會員買精選產品淨額每滿$59，即可獲贈一個電子印花，儲滿指定數量即可免費換領豐富禮品。累積消費最高之會員更可參加「爆買贏大賞」，獎賞包括頭獎iPhone 17 256GB （價值: $6,899）及AirPods 4耳機（價值: $1,099）。

 

 

　　如果是首次加入屈臣氏網店的新用戶，可享買滿$488即減$60的限時優惠，以及買滿$138免運費送貨。舊有客戶減得更多，買滿$2,200即減$300！

 

 

　　其他還精產品優惠及豐富禮物包括：

 

 

屈臣氏網店

網址：https://www.watsons.com.hk/zh-hk/

 

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

我要回應
更多Shopping What’s On文章

你可能感興趣

#Shopping #Jetso #雙11 #網購 #著數優惠 #屈臣氏 #迷你相機 #iPhone 17 #減價
更多吃喝玩樂文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

為何貝里雅成加沙掌舵？埃及和平峰會知玄機

23/10/2025 09:51

大國博弈

定期存款 | 華僑銀行3個月港元定存最高3.5厘，渣打特選客...

22/10/2025 16:01

貨幣攻略

中美博弈升級，談判鬥而不破

14/10/2025 12:27

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk