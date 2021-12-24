軍用規格手機！Ulefone Power Armor 14防跌防水加特大電池，露營啱用！

Ulefone新一代手機Power Armor 14剛在港發售，該手機依舊擁有三防功能之餘，更內置了10,000mAh超大容量電池、水底拍攝模式和三鏡拍攝，$1,799的定價較同級三防手機吸引。

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Power Armor 14採用傳統的三防手機設計，機身四角均被TPU物料及用上金屬邊框保護，能達至防跌落的能力，而USB Type-C介面、耳機插孔均加入了防水塞，因而令手機擁有MIL-STD-810G軍用規格認証和IP68、IP69K三防功能。受到內置大容量電池和三防功能的影響，Power Armor 14厚度達17.2毫米，但機背用上內孤設計來增加手感。

Power Armor 14採用傳統的三防手機設計，機身四角均被TPU物料。（圖片由作者提供）

機身右側設有音量鍵及整合電源鍵的指紋感應器。（圖片由作者提供）

機頂的耳機插孔加入了防水塞保護。（圖片由作者提供）

機底設有USB Type-C介面充電。（圖片由作者提供）

Power Armor 14設有手機繩掛位，方便戶外使用的需要。（圖片由作者提供）

針對戶外使用的需要，Power Armor 14機身設有「智靈鍵」，可自定單按、雙按和長按的功能，如啟動應用程式及開關電筒等，機身右側亦有整合電源鍵的指紋感應器。Power Armor 14亦設有水底攝影模式，啟動後可直接按下機身的音量鍵來進行拍攝，以及設有戶外工具箱，提供了一系列的實用功能，如指南針、水平儀和高度測量等。

Power Armor 14機身設有「智靈鍵」，可自定單按、雙按和長按的功能。（圖片由作者提供）

Power Armor 14的「智靈鍵」可自定單按、雙按和長按的功能，如啟動應用程式及開關電筒等。（圖片由作者提供）

內置FM收音機，不用連接耳機也能使用。（圖片由作者提供）

設有戶外工具箱，提供一系列針對戶外活動而設的功能。（圖片由作者提供）

Power Armor 14特色是內置了10,000mAh超大容量電池，支援18W快速充電、15W無線充電及反向充電功能，官方稱擁有540小時的備用時間以及54小時的通話時間。規格方面，手機用上MediaTek Helio G35處理器，內置4GB記憶體及64GB儲存，亦支援microSD記憶卡。從安兔兔測試的結果顯示，Power Armor 14只有十萬多的分數，效能並不是很高，但使用時卻沒有遲緩的情況。

Power Armor 14支援雙SIM卡，其中SIM 2插槽和microSD記憶卡共同。（圖片由作者提供）

用上MediaTek Helio G35處理器，安兔兔測試只有十萬多的分數，效能並不是很高。（圖片由作者提供）

Power Armor 14備有6.52吋HD+解像度IPS水滴屏幕，並設有1,600萬像素自拍鏡頭，以及2,000萬像素標準、200萬像素微距雙主鏡頭和景深感應器。手機提供兩倍光學變焦及4倍數碼變焦功能，整體拍攝功能和其他Ulefone手機相若，惟相片質素只是一般。

手機用上6.52吋水滴屏幕，設有1,600萬像素自拍鏡頭。

設有2,000萬像素標準、200萬像素微距雙主鏡頭和景深感應器。

總結

Power Armor 14可算是高性價比的三防手機之一，大容量電池能滿足戶外活動，甚至露營數天的使用需要。不過，受到機能的限制，358.2克的重量可能未必人人接受，畢竟三防設計加大容量電池，必然有其「付出」。

作業系統：Android 11

處理器：MediaTek Helio G35 2.3GHz八核

記憶體：4GB RAM / 64GB ROM

擴展：microSD

顯示屏：720 x 1,600像素，6.52吋多點觸控IPS熒幕

制式：GSM 850/900/1800/1900MHz / WCDMA Band 1/2/4/5/8 / FDD-LTE Band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28 / TDD-LTE Band 38/40

通訊：802.11 a/b/g/n/ac / Bluetooth 5.0

鏡頭：1,600萬像素（前置） / 2,000萬像素標準 + 200萬像素微距（主鏡頭）

其他：GPS/GLONASS/Beidou/Galileo / NFC / FM收音機

電池：內置10,000mAh電池

體積：175.6 x 82.5 x 17.2毫米

重量：358.2克

查詢：鵬勃電子 2717 8131

售價：$1,799