中階5G手機之選！vivo Y76 5G外型靚仔！大容量電池兼支援44W快速充電

vivo的Y系列手機一直都以中階定位為主，近日在港推出了Y76 5G。該手機擁有不俗的外型，效能更是首屈一指，配合三鏡拍攝和大容量電池等，$2,598的定價算是吸引。

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Y76 5G設計與vivo其他Y系列手機相近，同樣用上水滴熒幕，不同的是機背的設計，是次機背經磨砂工藝處理，兼備有藍色和黑色機身選擇，其中筆者試用的藍色在光線照射下還有橙色漸變效果，加上2.8毫米邊框。Y76 5G機身設有整合指紋感應器的電源鍵，6.58吋2,408 x 1,080解像度LCD熒幕，擁有90.6%的屏佔比。

Y76 5G用上水滴熒幕，備有1,600萬像素自拍鏡頭。

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機背經磨砂工藝處理，其中藍色在光線照射下還有橙色漸變效果。

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設有5,000萬像素主鏡頭、200萬像素景深及200萬像素微距主鏡頭。

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機身右側設有整合指紋感應器的電源鍵和音量鍵。

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Y76 5G用上支援5G雙卡雙待的MediaTek Dimensity 700處理器，內置8GB記憶體及128GB儲存（支援microSD記憶卡），也有vivo自家的融合技術將記憶體增至12GB。這個規格下，Y76 5G的安兔兔測試下結果有35萬多分，在同級手機效能有出色表現。此外，手機內置了4,100mAh電池，支援44W快速充電，官方稱32分鐘可為手機充電70%，同時也有VEG技術來降低電池損耗。

採用USB Type-C介面充電，支援44W快速充電。

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Y76 5G支援雙SIM卡，其中一個卡槽與microSD記憶卡共用。

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手機拍攝功能與其他vivo手機相若，包括有超級夜景模式及5,000萬像素拍攝等。

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內置vivo自家的融合技術，將可用記憶體增至12GB。

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Y76 5G的安兔兔測試下結果有35萬多分，在同級手機效能有出色表現。

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Y76 5G的5,000萬像素主鏡頭，拍攝相片質素只是一般。

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Y76 5G備有1,600萬像素自拍鏡頭，另有5,000萬像素標準、200萬像素景深及200萬像素微距主鏡頭，提供兩倍光學和10倍數碼變焦。手機的整體拍攝功能與其他vivo手機相若，包括有超級夜景模式及5,000萬像素拍攝等，美中不足是Y76 5G只能攝錄全高清解像度影片，這方面有待改進。

總結

二千多元價位的5G手機選擇很多，Y76 5G就勝在有大容量電池兼支援44W快速充電，跟機也附有44W充電器。至於其他功能，筆者覺得Y76 5G與其他5G手機相若，不見得太突出，只能說是5G手機另一選擇。

作業系統：Android 11

處理器：MediaTek Dimensity 700 1.6GHz八核

記憶體：8GB + 4GB RAM / 128GB ROM

擴展：microSD

顯示屏：2,408 x 1,080像素，6.58吋多點觸控LCD熒幕

制式：GSM 850/900/1800/1900MHz / WCDMA Band 1/2/4/5/8 / FDD-LTE Band 1/2/3/4/5/7/8/20/28 / TDD-LTE Band 38/39/40/41 / 5G n1/3/5/7/28/40/41/77/78

通訊：802.11 a/b/g/n/ac / Bluetooth 5.1

鏡頭：1,600萬像素 （前置） / 5,000萬像素標準 + 200萬像素景深 + 200萬像素微距主鏡頭（後置）

其他：GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo / NFC / 指紋感應器

電池：內置式4,100mAh

體積：163.84 x 75 x 7.79 毫米

重量：175克

售價：$2,598

查詢：vivo 2301 0999

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查詢：realme 3896 7600