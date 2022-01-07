全港首部Android 12手機！Samsung Galaxy S21 FE 5G高效能兼價格親民！

Galaxy S21 FE 5G發表後隨即在港發售，作為Samsung Galaxy S21系列最新一員，Galaxy S21 FE 5G 秉承了該系列手機的特色，包括機身設計、高效能表現和拍攝功能，更是首台在港發售、搭載Android 12作業系統的行貨手機，定價只是$5,198起，可算是Galaxy S21的平價版本。

（圖片由作者提供）

Galaxy S21 FE 5G設計沿於Galaxy S21，亦擁有霧面處理的機背及支援IP68防水防塵。（圖片由作者提供）

Galaxy S21 FE 5G 分別有128GB及256GB兩個版本，設計沿於Galaxy S21，兩者的外型有極相似的地方，例如機身及鏡頭位置，亦擁有霧面處理的機背、支援IP68防水防塵和AKG專業立體聲喇叭。手機的256GB版本提供了黑、綠、紫、白四色選擇；而128GB版本則只有黑色機身。

Galaxy S21 FE 5G的256GB版本提供了黑、綠、紫、白四色選擇。（圖片由作者提供）

熒幕支援120Hz刷新率及240Hz觸控採樣率。（圖片由作者提供）

搭載最新的OneUI 4用戶界面及搭載Android 12。（圖片由作者提供）

Galaxy S21 FE 5G用上Snapdragon S888處理器和內置8GB記憶體，安兔兔測試有76萬多分，擁有超高效能表現。手機內置了4,500mAh電池，支援25W快速充電及15W無線充電，官方稱30分鐘可充電50%以上，兼支援無線反充功能。Galaxy S21 FE 5G用上以Gorilla Glass Victus保護的6.4吋FHD+解像度Dynamic AMOLED 2X熒幕，擁有極高的顯示質素，也支援120Hz刷新率及240Hz觸控採樣率，也提供屏下指紋解鎖。

支援屏幕指紋解鎖功能。（圖片由作者提供）

機身右側設有音量鍵及電源鍵。（圖片由作者提供）

USB Type-C介面設於機底，支援25W快速充電。（圖片由作者提供）

支援雙SIM卡，但不設microSD記憶卡插槽。（圖片由作者提供）

Galaxy S21 FE 5G備有3200萬像素前置鏡頭，亦配備有1,200萬像素廣角、1,200萬像素超廣角和800萬像素遠攝三鏡頭，其中廣角和遠攝頭均支援光學防震，提供3倍混合變焦和30倍數碼變焦。拍攝功能方面，Galaxy S21 FE 5G基本上和同系列的其他手機相同，包括一攝多拍及夜攝模式等。筆者曾以Galaxy S21 FE 5G來拍照，不論室內或室外的相片，實際效果是有水準。

熒幕上方設有開孔式3,200萬像素自拍鏡頭。（圖片由作者提供）

配有廣角、超廣角和遠攝三個主鏡頭，提供3倍混合變焦及30倍數碼變焦。（圖片由作者提供）

拍攝功能和同系列的其他手機相同。（圖片由作者提供）

Galaxy S21 FE 5G能拍攝極高質素的相片。（圖片由作者提供）

Galaxy S21 FE 5G用上Snapdragon 888處理器，安兔兔測試有76萬多分，擁有超高效能表現。（圖片由作者提供）

總結

Galaxy S21 FE 5G整體功能和效能與一眾旗艦手機相同，較低定價相對吸引，現時購買更贈位Galaxy Buds Lives無線降噪耳機、無線閃充雙板充電板等，單是贈品價值已超過$2,000，變相令Galaxy S21 FE 5G的機價只是三千多元。很可惜，Galaxy S21 FE 5G是不支援microSD記憶卡，因此筆者建議選擇256GB版本以增加使用上的彈性。

作業系統：Android 12

處理器：Qualcomm Snapdragon 888 2.84GHz八核

記憶體：8GB RAM / 128GB/256GB ROM

顯示屏：2,240 x 1,080像素，6.4吋多點觸控Dynamic AMOLED 2X

制式：GSM 850/900/1800/1900 / WCDMA Band 1/2/5/8 / TDD-LTE Band 34/38/39/40/41 / FDD-LTE Band 1/3/4/5/7/8/12/20/28 / 5G TDD N41/N78/N79 / 5G FDD N1/N5

通訊：802.11 a/b/g/n/ac/ax / Bluetooth 5.0 / LTE / HSPA / 3G / EDGE / GPRS

鏡頭：3,200萬像素（前置） / 1,200萬像素廣角 + 1,200萬超廣角 + 800萬遠攝（主鏡頭）

其他：GPS/GLONASS/Beidou/Galileo/QZSS / NFC / 屏幕指紋感應器

電池：內置4,500mAh鋰電池

體積：74.5 x 155.7 x 7.9毫米

重量：177克

售價：$5,198 (128GB) / $5,598 (256GB)

查詢：Samsung 3698 4698