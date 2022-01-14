$1200有找！Ulefone新推傳統智能手機 Note 12P，超大容量電池兼擁大螢幕，抵用！

Ulefone除了有三防手機，也有推出傳統的智能手機。近日有代理就引入了Note 12P，除$1,198的低廉定價外，更內置了7,700mAh超大容量電池和大螢幕，在這個價位來說實屬罕見。

（圖片由作者提供）

手機設有6.82吋水滴屏幕，設有800萬像素自拍鏡頭。

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Note 12P機背以塑膠物料製成，並加入防滑紋理來加強手感。

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Note 12P配有三個主鏡頭，分別是1,300萬像素標準、200萬像素微距和200萬像素景深。

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Note 12P的設計和傳統智能手機分別不大，手機的機身厚度達10.2毫米；重量亦有237克，畢竟內置了7,700mAh超大容量電池的關係，另手機支援10W快速充電和反向充電，就算重度使用也能滿足一整天的需要。Note 12P備有藍色及黑色機身選擇，機身設有整合指紋感應器的電源鍵，也支援臉部解鎖；而機背就以塑膠物料製成，並加入防滑紋理來加強手感。

Note 12P定位為入門級手機，用上UNISOC SC9863A八核處理器，內置4GB記憶體和64GB儲存，也備有獨立的microSD記憶卡插槽，最多支援128GB的記憶卡。大家不要期望Note 12P有高效能表現，事關安兔兔測試只有10萬分。手機設有6.82吋720 x 1,640解像度IPS水滴螢幕，擁有極高的屏佔比，顯示質素尚算不俗，螢幕上方亦配有800萬像素自拍鏡頭。

機身右側設有音量鍵及整合電源鍵的指紋感應器。

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機頂設有耳機插孔。

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採用USB Type-C介面充電，支援10W快速充電和反向充電。

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Note 12P採用真三卡插槽設計，備有獨立的microSD記憶卡插槽。

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Note 12P搭載Android 11作業系統，採用原生的Android用戶介面。

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Note 12P配有三個主鏡頭，分別是1,300萬像素標準、200萬像素微距和200萬像素景深，提供了多種拍攝模式選擇，包括人像、夜景和有聲相片等，可是受到成本所限，拍攝的相片質素只屬一般，還有只能攝錄全高清解像度影片。此外，Note 12P搭載Android 11作業系統，採用原生的Android用戶介面，Ulefone亦在手機加入了兒童空間，啟動後能限制小孩使用的應用程式，更內置了FM收音機功能。

內置了加入了兒童空間，啟動後能限制小孩使用的應用程式。

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手機提供了多種拍攝模式選擇，包括人像、夜景和有聲相片等。

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Note 12P用上UNISOC SC9863A八核處理器，安兔兔測試只有10萬分。

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Note 12P的鏡頭質素有限，拍攝的相片質素只屬一般。

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總結

售價相宜的入門級手機選擇多，能內置7,700mAh大容量電池暫只有Note 12P，特長使用時間也是手機的最大特色。功能上，筆者覺得Note 12P並不突出，例如欠缺NFC功能，但考慮到定價的因素，作為後備手機使用仍是一流。

作業系統：Android 11

處理器：UNISOC SC9863A 1.6GHz八核

記憶體：4GB RAM / 64GB ROM

擴展：microSD

顯示屏：720 x 1,640像素，6.72吋多點觸控IPS螢幕

制式：GSM 850/900/1800/1900MHz / WCDMA Band 1/2/4/5/8 / FDD-LTE Band 1/2/3/4/5/7/8/12/17/19/20/26/66

通訊：802.11 b/g/n / Bluetooth 4.2

鏡頭：800萬像素（前置） / 1,300萬像素標準 + 200萬像素微距 + 200萬像素景深（主鏡頭）

其他：GPS/GLONASS/Beidou / FM收音機

電池：內置7,700mAh電池

體積：173.6 x 79.1 x 10.2毫米

重量：237克

查詢：Qool 3106 3338

售價：$1,198