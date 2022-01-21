最強攝影手機？Huawei P50 Pro四鏡拍攝：夜拍一流，還原真實色彩！

Huawei新一代旗艦手機P50系列終於發售，分別有P50 Pro和P50 Pocket兩款，是次筆者主要介紹P50 Pro。該手機配備四個主鏡頭和XD Fusion Pro圖像引擎，以還原真實色彩拍攝為主打功能。

（圖片由作者提供）

P50 Pro設計與nova 9相近，同樣採用開孔螢幕，機背就用上「萬象雙環」設計，所有鏡頭組件均設在圓環內，機身擁有3D石墨烯液冷散熱系統、IP68防水防塵功能及立體聲雙揚聲器，並備有金色和黑色選擇。手機內置4,360mAh電池，並支援66W有線快充和50W無線快充，當然要得到這個充電速度，就必須使用專屬的充電配件。





手機支援螢幕指紋解鎖功能。（圖片由作者提供）

P50 Pro機背就用上「萬象雙環」設計，所有鏡頭組件均設在圓環內。（圖片由作者提供）

機身右側設有音量鍵和電源鍵。（圖片由作者提供）

機頂設有可作全能遙控器使用的紅外線埠及揚聲器。（圖片由作者提供）

手機採用USB Type-C介面，支援66W快速充電，而另一揚聲器也設於機底。（圖片由作者提供）

P50 Pro支援雙SIM卡，其中SIM 2插槽與NM記憶卡共用。（圖片由作者提供）

P50 Pro採用Snapdragon 888 4G處理器，內置8GB記憶體、256GB儲存，支援自家的NM記憶卡，安兔兔測試有超過63萬分有頂級效能表現。此外，P50 Pro搭載6.6吋2,700 x 1,228解像度OLED雙曲面螢幕，支援屏幕指紋解鎖、120Hz更新率和300Hz觸控採様率，以及支援P3廣色域、10.7 億原色顯示，更提供1,440Hz高頻PWM調⁠光⁠控制，好處是在暗光環境下能有護眼效果。





螢幕支援120Hz更新率和300Hz觸控採様率。（圖片由作者提供）

P50 Pro採用Snapdragon 888 4G處理器，安兔兔測試有超過63萬分有頂級效能表現。（圖片由作者提供）

攝影影像質素依然是P50 Pro的最大特色，縱使相機拍攝功能與Mate40 Pro無異，不過是次P50 Pro採用全新XD Fusion Pro圖像引擎，配合新一代環境光譜資訊採集系統，官方稱環境光譜分辨力提升50%、平均色相準確度提升20%，並搭配P3全色域和超過2,000種色彩調校，令拍攝的影像能環原真實色彩。





P50 Pro設有 1,300萬像素前置鏡頭。（圖片由作者提供）

P50 Pro備有四個Leica主鏡頭，分別有原色雙影像鏡頭系統的彩色和黑白鏡頭，另有超廣角和長焦鏡頭。（圖片由作者提供）

P50 Pro相機拍攝功能與Mate40 Pro無異。（圖片由作者提供）

P50 Pro採用全新XD Fusion Pro圖像引擎，夜景拍攝會見到極高的細緻度。（圖片由作者提供）

P50 Pro備有四個Leica主鏡頭，分別有原色雙影像鏡頭系統的5,000萬像素彩色和4,000萬像素黑白鏡頭，另有1,300萬像素超廣角、6,400萬像素長焦及1,300萬像前置鏡頭。其中彩色鏡頭和長焦鏡頭均支援OIS光學防震，更提供AIS Pro 超級防震功能，以及擁有3.5倍光學及100倍數碼變焦能力，配合XD Fusion Pro圖像引擎能拍攝出高品質的相片。

總結

試用完P50 Pro後，筆者覺得P50 Pro是最強的攝影手機之一，實際相片拍攝質素是令人驚喜，尤其是夜景拍攝會見到極高的細緻度。$7,988的售價對於旗艦手機來說是合理，現在購買還附送FreeBuds Pro及一系列Huawei流動服務優惠。至於同系列的P50 Pocket，筆者下星期會再為讀者介紹。

作業系統：HarmonyOS 2

處理器：Qualcomm Snapdragon 888G 4G 2.84GHz八核

記憶體：8GB RAM / 256GB ROM

擴展：NM Card

顯示屏：2,700 x 1,228像素，6.6吋多點觸控OLED螢幕

制式：GSM 850/900/1800/1900MHz / WCDMA Band 1/2/4/5/6/8/19 / FDD-LTE Band 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28/32/66 / TDD-LTE Band 34/38/39/40/41

通訊：802.11 a/b/g/n/ac/ax / Bluetooth 5.2

鏡頭：1,300萬像素（前置） / 5,000萬像素彩色 + 4,000萬像素黑白 + 1,300萬像素超廣角 + 6,400萬像素長焦（後置）

其他：GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS/NavIC / NFC / 屏幕指紋感應器

電池：內置式4,360mAh

體積：158.8 x 72.8 x 8.5毫米

重量：195克

售價：$7,988

查詢：Huawei 8128 8810