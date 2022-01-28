巿面最好用摺疊式手機？Huawei P50 Pocket零罅隙設計，螢光拍攝模式夠玩味

市面上有多款配備摺疊螢幕的摺機出現，Huawei亦以P50 Pocket應市。P50 Pocket與市面上的摺機最大分別，是P50 Pocket摺疊後機身並沒有罅隙，加上獨特的攝影功能，筆者認為是現時最好用的摺疊式手機。





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P50 Pocket設有6.9吋螢幕，上方亦有 1,070萬像素前置鏡頭。（圖片由作者提供）

打開後螢幕幾乎看不到摺痕。（圖片由作者提供）

機面設有圓形螢幕，可用來使用不同的功能。（圖片由作者提供）

P50 Pocket的攝影系統由不同的的鏡頭和感應器組成。（圖片由作者提供）

P50 Pocket用上新一代水滴鉸鏈設計，可令手機更堅固。（圖片由作者提供）

P50 Pocket Premium Edition由名設計師 Iris van Herpen 打造，以鎏光脈絡為主題。（圖片由作者提供）

P50 Pocket備有8GB + 256GB及12GB + 512GB版本的選擇，前者採用白色的方格機身設計；後者則稱為Premium Edition，由名設計師 Iris van Herpen 打造，以鎏光脈絡為主題。與其他摺疊手機一樣，P50 Pocket採用了向上試揭開設計，機身設有整合指紋感應器的電源鍵，外殼就有一個圓形的1.04吋螢幕，可用來使用不同的服務卡片、接聽來電或用於自拍等功能。

P50 Pocket用上新一代水滴鉸鏈設計，以多種創新材料和製作工藝，如2100MPa 超強鋼和鋯基液態金屬，令手機更堅固。最重要一點是，P50 Pocket摺疊後螢幕是完全貼合，並不會看到罅隙的情況，這個設計比其他同類手機優勝。手機的6.9吋螢幕支援120Hz更新率、300Hz觸控採様率、P3廣色域、10.7 億原色顯示及1,440Hz高頻PWM調⁠光⁠等，螢幕規格與P50 Pro相同。





機身設有整合指紋感應器的電源鍵，在這個角度看摺疊後機身並沒有罅隙。（圖片由作者提供）

手機採用USB Type-C介面，支援40W快速充電。（圖片由作者提供）

P50 Pocket支援雙SIM卡，其中SIM 2插槽與NM記憶卡共用。（圖片由作者提供）

P50 Pocket採用Snapdragon 888 4G處理器，內置4,000mAh電池及支援40W有線快充，整體效能屬於頂級水平。拍攝方面，P50 Pocket由原色鏡頭、超廣角鏡頭、超光譜鏡頭、10通道多光譜感應器、超光譜補光燈及鐳射對焦感應器所組成，配合XD Fusion Pro以提高影像品質，整體拍攝功能與其他Huawei手機相若，但加入了螢光拍攝模式，啟動後手機會發出紫外光，能拍攝不一樣感覺的相片。





外螢幕可作不同的個人化設定。（圖片由作者提供）

加入螢光拍攝模式，啟動後手機會發出紫外光。（圖片由作者提供）

P50 Pocket採用Snapdragon 888 4G處理器，安兔兔測試有超過53萬分。（圖片由作者提供）





螢光拍攝模式能拍攝不一樣感覺的相片。（圖片由作者提供）

總結

試用完P50 Pocket後，給筆者的感覺是現時最好用的摺疊式手機，無論設計、拍攝功能，以至使用體驗都是一流。兩個版本選一，筆者會選擇Premium Edition，主要是有更強的規格和更吸引的機身。

作業系統：HarmonyOS 2

處理器：Qualcomm Snapdragon 888G 4G 2.84GHz八核

記憶體：8GB RAM/256GB ROM / 12GB RAM/512GB ROM

擴展：NM Card

顯示屏：2,790 x 1,188像素，6.9吋多點觸控OLED（主螢幕） / 340 x 340像素，1.04吋多點觸控OLED（外螢幕）

制式：GSM 850/900/1800/1900MHz / WCDMA Band 1/2/4/5/6/8/19 / FDD-LTE Band 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28 / TDD-LTE Band 34/38/39/40/41

通訊：802.11 a/b/g/n/ac/ax / Bluetooth 5.2

鏡頭：1,070萬像素（前置） / 4,000萬像素原色 + 1,300萬像素超廣角 + 3,200萬像素超光譜（後置）

其他：GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS/NavIC / NFC / 指紋感應器

電池：內置式4,000mAh

體積：170 x 75.5 x 7.2毫米（展開） / 87.3 x 75.5 x 15.2（摺疊）

重量：190克

售價：$10,988 (8GB + 256GB) / $12,988 (12GB + 512GB)

查詢：Huawei 8128 8810

同場加映：realme 4K Google TV手指

realme推出了搭載Google TV作業系統的智能電視手指，產品採用HDMI 2.1介面連接電視，只要插電視的HDMI介面及駁上電源便可使用。這根手指支援4K 60fps及HDR10+顯示、內置2GB記憶體和8GB儲存，並預載了Disney+、Netflix及YouTube等應用程式，亦能利用內置的Google Play下載其他應用程式使用。跟機亦附送了藍牙遙控器，支援包括廣東話的Google語音助理操作。

售價：$599

查詢：realme 3896 7600

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